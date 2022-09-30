Проблемы с соседями, или Неспособность договориться о реновации дома советских времен

Влажность может быть проблемой и в реновированных зданиях советских времен. Когда здания восстанавливают некачественно, заделываются вентиляции внешних стен, а жители сами часто заделывают неэстетические шахты вентиляции в помещениях. Старые окна меняют на новые пакетные окна, в которые из-за экономии редко кто встраивает вентиляционное отверстие. Если здание неправильно утеплено, то зимой в помещениях горячий воздух сталкивается с холодными стенами и образуется конденсат. Квартиры небольшие, с низкими потолками, и влажность быстро наполняет помещение. Опрошенные в прошлых статьях эксперты были единогласны, что наибольшая проблема, которая способствует росту влажности, - нехватка вентиляции и циркуляции воздуха.

Редкая, но существующая проблема - влияние используемых в советское время строительных материалов на здоровье жителей. В свое время в Латвии производили и использовали волнистый шифер, гипсокартонные плиты, изоляционные материалы для канализационных и водопроводных труб, плитку, в состав которых входил запрещенный сегодня асбест. Однако эксперты успокаивают: если изделие не повреждено, с ним можно ужиться, так как вред здоровью наносят волокна асбеста, попадающие в воздух и на поверхности. По закону асбест могут ликвидировать только профессиональные поставщики этой услуги, которые сдают его в специально предусмотренные для этого места. Нужно отметить, что сама услуга и сдача - не бесплатны. Более редкой, но вредной для здоровья проблемой была и по-прежнему остается пенопласт. В советское время в некоторых сериях жилых домой панели в панели несущих стен (так как в них была пустота) для теплоизоляции встраивали пенопласт, который, разогреваясь на солнце летом, выделяет ядовитый газ.