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СМИ: Финляндия закроет границу для российских туристов уже этой ночью

rus.tvnet.lv
СМИ: Финляндия закроет границу для российских туристов уже этой ночью
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Пересечение российско-финской границы, сентябрь 2022 года
Пересечение российско-финской границы, сентябрь 2022 года Фото: SCANPIX

Финляндия собирается закрыть свою границу для российских россиян с шенгенскими визами уже ночью с четверга на пятницу, 30 сентября, сообщают финские СМИ.

"Сегодня правительство должно принять принципиальное решение, которое значительно сократит количество россиян, въезжающих в Финляндию. Новые пограничные правила должны вступить в силу уже в ночь с четверга на пятницу", - сообщает финская газета Helsingin Sanomat со ссылкой на свои источники.

Заседание финского правительства начнется сегодня в 13:00 по местному времени.

Несколько дней назад правительство страны объявило, что запретит въезд россиянам с шенгенскими туристическими визами, однако пока официально не сообщило дату, хотя вероятное закрытие границы 29 сентября местные СМИ анонсировали и ранее.

После объявления Владимиром Путиным "частичной мобилизации" в России за несколько дней границу РФ с Финляндией пересекли более 40 тысяч граждан РФ.

В ответ на очереди с целью выезда из России, в пункте пропуска Торфяновка на границе с Финляндией в Ленинградской области РФ был открыт мобильный военный комиссариат, а председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин поддержал идею закрыть границы для мужчин призывного возраста.

"Такая норма закона есть, и ей должны руководствоваться все военнообязанные", - написал спикер Госдумы в своем Telegram-канале.

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