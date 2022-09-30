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Великобритания ввела новые санкции против России

rus.tvnet.lv
Великобритания ввела новые санкции против России
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Лондон, Великобритания.
Лондон, Великобритания. Фото: TOLGA AKMEN/AFP

В пятницу Великобритания объявила о новых санкциях России, реагируя на аннексию четырех округов Украины.

Как сообщило Министерство иностранных дел Великобритании, Россия теперь потеряет доступ к важным западным услугам, от которых она зависит, в том числе IT-консультаций, архитектурных услуг, инженерно-технических услуг и услуг юридических консультаций для определенных коммерческих действий.

Великобритания также запретила экспорт почти 700 товаров, которые очень важны для промышленного и технологического потенциала России.

Также санкции введены против главы Центробанка России Эльвиры Набиуллиной.

"Набиуллина сыграла важную роль в продвижении российской экономики через незаконную войну российского режима против Украины и внедрения рубля на территориях Украины, которые временно контролирует Росси", - говорится в сообщении министерства.

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