Великобритания ввела новые санкции против России

Как сообщило Министерство иностранных дел Великобритании, Россия теперь потеряет доступ к важным западным услугам, от которых она зависит, в том числе IT-консультаций, архитектурных услуг, инженерно-технических услуг и услуг юридических консультаций для определенных коммерческих действий.

Великобритания также запретила экспорт почти 700 товаров, которые очень важны для промышленного и технологического потенциала России.

Также санкции введены против главы Центробанка России Эльвиры Набиуллиной.

"Набиуллина сыграла важную роль в продвижении российской экономики через незаконную войну российского режима против Украины и внедрения рубля на территориях Украины, которые временно контролирует Росси", - говорится в сообщении министерства.