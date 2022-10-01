"Гуманитарная катастрофа". Как бегущие от мобилизации провели неделю в пробках на границах России

Через такое же долгое и сложное ожидание проходят на границе с Казахстаном. "Там холодно очень, степь, дождь, в первые сутки постоянно заводили машину погреться, но потом испугались, что закончится бензин", - рассказывает Анастасия из Тольятти. За первые сутки они проехали всего лишь семь километров из 27.

Когда в очереди появились слухи о том, что 27 сентября граница с Казахстаном будет закрыта, Анастасия попросила мужа пойти пешком, а сама осталась в машине.

"Нам оставалось около 20 километров до границы. Я подумала, главное, чтобы он успел перейти границу, а я потом как-нибудь доберусь", - говорит она.

Муж Анастасии рассказывал, что у самой границы наблюдал ужасные ситуации. "Люди теряли человеческий вид. Ругались, пытались пройти вне очереди. Даже пограничник выходил с автоматом и обращался к людям с просьбой организоваться в нормальную ровную очередь", - пересказывает она его слова.

Не у всех есть возможность передать машину кому-то в пробке и пойти пешком. На этот случай в чате предлагают свои услуги перекупщики. Один из них, попросивший не называть его имени, рассказал, что получил более 20 обращений меньше, чем за сутки после объявления в чате "Верхний Ларс". Большинство запросов - от владельцев недорогих автомобилей, некоторые просто узнают цену, чтобы подумать.