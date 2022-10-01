По оценке Государственной полиции, выборы прошли спокойно, без существенных инцидентов, сообщили агентству LETA в полиции.
Полиция: выборы прошли спокойно
Сегодня с 7:00 до 20:00 в полицию поступило 42 сообщения о возможных нарушениях правил агитации или нарушениях общественного порядка.
В большинстве случаев при проверке полицией информация не подтверждалась и нарушений не обнаруживалось. При этом были выявлены отдельные случаи, когда поведение людей было неприемлемым, но эти инциденты носили кратковременный характер и не угрожали общему порядку и безопасности.
Всего за самовольное размещение агитационных материалов - плакатов, буклетов - в день выборов возбуждено восемь дел об административных правонарушениях, а также четыре ведомственные проверки.
Возможные нарушения выявлены на всей территории Латвии, но большинство административных процессов инициировано в Латгальском регионе. Отдельные зарегистрированные события все еще оцениваются.
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