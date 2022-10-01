На выборах в 14-й Сейм после подсчета 80,5% голосов лидируют "Новое Единство" (18,39% голосов избирателей), Союз зеленых и крестьян (13,29%) и "Объединенный список" (11,27%).
Подсчитано 80% голосов: лидируют "Новое Единство", СЗК и "Объединенный список"
Подсчитано 80% голосов: лидируют "Новое Единство", СЗК и "Объединенный список"
Далее следуют Национальное объединение - 9,28% голосов, "За стабильность!" - 6,76%, "Латвия на первом месте" - 6,07%, "Прогрессивные" - 5,95%, "Для развития/За!" - 5,02%, "Согласие" - 4,77%.
Далее идут "Каждому и каждой" с 3,66%, Русский союз Латвии с 3,59%, "Суверенная власть" с 3,14% "Консервативные" с 3,12%, и "Республика" с 1,77% голосов.
Все важные события дня, ЧП и экспертные мнения на протяжении дня выборов RUS TVNET собирает в этой текстовой трансляции.
Галерея: Подсчет голосов на выборах в 14-й Сейм
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