Единственным кандидатом на пост премьер-министра партии видят Кариньша

Если после оглашения окончательных результатов выборов сохранится нынешняя ситуация, в которой "Для развития/За!" не проходит в Сейм, то по одному из вариантов коалиция будет сформирована только тремя партиями - "Новое Единство", "Объединенный список" и Национальное объединение, которые, согласно опубликованным на сайте Центральной избирательной комиссии (ЦИК) подсчетам, смогут занять в Сейме 54 места.

Пока нельзя полностью исключить вероятности того, что в такой ситуации на сотрудничество с коалицией могут согласиться и "Прогрессивные". Однако это во многом будет зависеть от того, сумеют ли Нацобъединение и "Прогрессивные" прийти к общему решению по разделяющим их идеологическими позициям. Сами "Прогрессивные" выражают готовность участвовать в переговорах о формировании следующей коалиции.

Союз Зеленых и крестьян (СЗК) еще не теряет надежды убедить остальных в целесообразности сотрудничества, однако "линией раздела" для сотрудничества потенциального ядра коалиции с СЗК является продолжающееся сотрудничество этой партии с Айваром Лембергсом.

В понедельник, 3 октября, президент Эгил Левитс пригласил в Рижский дворец все политические силы, избранные в 14-й Сейм. По словам президента, целью встречи станет обсуждение видения задач следующего правительства.

Также ожидается, что на следующей неделе пройдут переговоры о формировании коалиции.