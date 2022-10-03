Президент Эгил Левитс больше поддержал бы коалицию с большим количеством голосов в Сейме, но признает, что состав коалиции будет определен в переговорах между партиями.
Левитс: в Латвии не может продолжать существовать "столетняя модель управления"
В интервью программе LTV Rīta panorāma Левитс заявил, что вопрос о том, насколько широкой будет следующая коалиция, будет главным, который предстоит решить партиям, прошедшим в Сейм.
По словам президента, 54 голоса достаточно для того, чтобы три партии - "Новое Единство", "Объединенный список" и Национальное объединение - сформировали правительство, но "было бы лучше, если бы голосов было больше". В качестве четвертого потенциального партнера по коалиции чаще всего упоминаются "Прогрессивные", у которых в следующем Сейме будет десять мандатов.
Левитс заявил TV3, что хотел бы, чтобы "эти 64 мандата сотрудничали по важным для государства вопросам". По его мнению, все эти четыре партии ответственные, и такое сотрудничество возможно. "Коалиция - это одно, но сотрудничество в вопросах государственной важности - еще важнее", - сказал политик.
Основные установки Левитса на переговорах о формировании правительства будут заключаться в том, что коалиция должна быть работоспособна в течение четырех лет, это должна быть команда, а не формация, где один пытается "клюнуть" другого, и правительство должно иметь программу реформ.
На вопрос, каких дел он ждет от следующего правительства, Левитс назвал план экономических реформ, чтобы Латвия развивалась быстрее, чем ее балтийские соседи, видение развития науки и техники, а также план работы по объединению общества вокруг одного языка, чтобы преодолеть советское наследие.
По словам президента, только после согласования плана действий должны последовать переговоры о распределении сфер ответственности. Кроме того, по его мнению, Латвия не может продолжать работать "со столетней моделью правительства", которая не отвечает реалиям сегодняшнего дня, и необходима дифференцированная модель правительства. Ранее Левитс предлагал создать межведомственные министерские должности, но Сейм такое предложение не поддержал.
Президент признал, что Кришьянис Кариньш ("Новое Единство") имеет хорошие шансы продолжить свою работу в качестве главы правительства, но пока рано говорить о том, выдвинет ли его президент для формирования следующего правительства, так как это будет зависеть от переговоров.
В целом Левитс оценивает итоги выборов в Сейм положительно, ведь 2/3 и более избирателей проголосовали за "партии демократического спектра".
Президент сообщил, что после выборов пригласил на переговоры все избранные политические силы, но если партия "За стабильность!" не придет, то это будет их выбор.
Левитс поблагодарил "Консервативных" и "Для развития/За!" за их работу в предыдущем правительстве и вложенный труд.
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