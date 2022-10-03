Левитс: в Латвии не может продолжать существовать "столетняя модель управления"

На вопрос, каких дел он ждет от следующего правительства, Левитс назвал план экономических реформ, чтобы Латвия развивалась быстрее, чем ее балтийские соседи, видение развития науки и техники, а также план работы по объединению общества вокруг одного языка, чтобы преодолеть советское наследие.

По словам президента, только после согласования плана действий должны последовать переговоры о распределении сфер ответственности. Кроме того, по его мнению, Латвия не может продолжать работать "со столетней моделью правительства", которая не отвечает реалиям сегодняшнего дня, и необходима дифференцированная модель правительства. Ранее Левитс предлагал создать межведомственные министерские должности, но Сейм такое предложение не поддержал.

Президент признал, что Кришьянис Кариньш ("Новое Единство") имеет хорошие шансы продолжить свою работу в качестве главы правительства, но пока рано говорить о том, выдвинет ли его президент для формирования следующего правительства, так как это будет зависеть от переговоров.

В целом Левитс оценивает итоги выборов в Сейм положительно, ведь 2/3 и более избирателей проголосовали за "партии демократического спектра".

Президент сообщил, что после выборов пригласил на переговоры все избранные политические силы, но если партия "За стабильность!" не придет, то это будет их выбор.

Левитс поблагодарил "Консервативных" и "Для развития/За!" за их работу в предыдущем правительстве и вложенный труд.