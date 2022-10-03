Первые многоквартирные дома в Риге подключают к отоплению

Решение о конкретной дате подключения отопления на данный момент получено от уполномоченных лиц двух домов. Уполномоченные домов на улице Ауглю и улице Бривибас подали решения жильцов о подключении отопления с 3 октября.

Представители других домов, которые обычно работают по индивидуальному графику и подключают отопление раньше, в этом году такого пожелания не изъявили. Вероятно, это связано с тем, что согласно текущему прогнозу погоды во второй половине недели воздух прогреется до +17 градусов, отмечают в компании.

До официального начала отопительного сезона возможно подключение отопления тем жилым домам, жильцы которых подали совместное решение о подключении отопления или это сделало уполномоченное лицо дома.

В настоящее время, исходя из прогноза погоды, подключение централизованного отопления всем домам RNP ориентировочно планируется в первой половине октября.

Отопление подключается на основании долгосрочных прогнозов погоды во избежание неоправданного понижения температуры в многоквартирных домах и применения электроотопительного оборудования мощностью, не соответствующей системам электроустановок зданий.

В 2021 году оборот муниципального RNP составил 61,603 млн евро, что на 7,3% больше, чем в 2020 году, компания также получила прибыль в размере 4,222 млн евро, в отличие от убытков годом ранее, свидетельствует информация на сайте Firmas.lv.