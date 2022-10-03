Объединение партий "Новое Единство" по вопросу формирования правительственной коалиции во вторник, 4 октября, встретится с представителями "Объединенного списка" и Национального объединения, а в среду, 5 октября, - с представителями "Прогрессивных", сообщили агентству LETA в партии.
"Новое Единство" проведет переговоры о формировании коалиции
Встречи пройдут в офисе "Нового Единства".
Как отметил председатель правления партии, премьер-министр Кришьянис Кариньш, еще в предвыборный период "Новое Единство" ясно заявило, что развитие Латвии возможно только при строгом соблюдении текущего геополитического курса в составе ЕС и НАТО.
"Соответственно, переговоры о совместной работе на благо нашей страны возможны со всеми теми политическими силами, которые представлены в Сейме нового созыва, если их система ценностей нерушима и совпадает с нашей", - сказал премьер.
Кариньш указал, что на переговорах партий важны два момента - необходимо достичь договоренности по общим приоритетам и конкретным задачам.
Как сообщалось, "Новое Единство" по итогам прошедших 1 октября парламентских выборов получило в Сейме 26 мест. У Союза зеленых и крестьян будет 16 депутатов, у "Объединенного списка" - 15, у Национального объединения - 13, у партии "За стабильность!" - 11, у "Прогрессивных" - 10, у "Латвии на первом месте" - 9.
В выборах 14-го Сейма участвовали 59,4% избирателей.
В свою очередь Улдис Пиленс, один из лидеров "Объединенного списка", не баллотировавшийся в Сейм, заявил, что вопрос о вхождении "Прогрессивных" в коалицию "Объединенный список" еще планирует обсудить с "Новым Единством" и Национальным объединением, которые он видит ядром будущей коалиции.
На вопрос о его отношении к включению "Прогрессивных" в будущую коалицию Пиленс ответил, что прежде всего "ядро коалиции" обсудит этот вопрос между собой. По его словам, по некоторым политическим вопросам идеологических противоречий с "Прогрессивными" нет и можно найти общие решения.
Еще один из лидеров "Объединенного списка" Эдвард Смилтенс заявил, что даже без "Прогрессивных" трехпартийная коалиция фактически будет иметь значительное преимущество в восемь голосов над оппозицией. На данный момент меньше всего противоречий между "Объединенным списком", Нацобъединением и "Новым Единством", а с "Прогрессивными" нужно вести переговоры, чтобы понять точки соприкосновения и возможности сотрудничества партий.
Представители "Объединенного списка" информировали президента о нескольких, по их мнению, приоритетных вопросах, которые стоят перед новым правительством. Как сообщил Смилтенс, один из них - "исправление ошибок" административно-территориальной реформы, которое разработали члены "Объединенного списка" и готовы обсудить его с партнерами. Объединение также видит необходимость обсуждения изменений в избирательной системе для перехода к смешанной избирательной системе, когда часть депутатов избирается по одномандатным округам. "Объединенный список" указал также на отсутствие энергетической политики, что в настоящее время, по словам Смилтенса, вызывает все большую неопределенность.
На вопрос, может ли "Объединенный список" стать решающим голосом в разрешении противоречий между "Новым Единством" и Нацобъединением по вопросу о включении "Прогрессивных" в коалицию, Пиленс пообещал, что "Объединенный список" будет "очень конструктивным голосом" и прислушается к мнению и Нацобъединения, и "Нового Единства" в совместных попытках найти наилучшее решение.
Комментируя вопрос о партиях, которые должны войти в коалицию, Смилтенс выразил мнение, что ядро коалиции достаточно четко определено и это "Объединенный список", "Новое Единство" и Нацобъединение. В свою очередь на переговорах с "Прогрессивными" еще предстоит понять позицию этой партии по многим важным вопросам.
Политик "Объединенного списка" и председатель Лиепайской партии Улдис Сескс заявил, что в последние четыре года регионы ощущали довольно пренебрежительное отношение к интересам и потребностям местных жителей со стороны правительства. Итоги выборов показывают, что теперь надо укреплять страну в целом за счет построения сильных регионов.
Сескс считает, что в сфере энергетики должно быть создано либо министерство, либо межведомственное учреждение, которое занялось бы разработкой национальной энергетической стратегии. Политик отметил, что в некоторых самоуправлениях Латвии для отопления до сих пор используется природный газ, и это создает бремя расходов.
Председатель входящей в состав "Объединенного списка" Латвийской зеленой партии Эдгар Таварс подчеркнул, что у будущей коалиции должна быть очень четкая позиция по осуждению агрессии России против Украины, и в этом вопросе не допускается ни тени сомнения для тех, кто формирует коалицию. Именно поэтому вначале идет работа с упором на "Объединенный список", "Новое Единство" и Нацобъединение как ядро коалиции, сказал политик.
Представители партии "Прогрессивные" в беседе с президентом Эгилом Левитсом выразили готовность войти в будущую коалицию в новом Сейме, сообщил журналистам после встречи с президентом политик "Прогрессивных" Каспар Бришкенс.
По его словам, в нынешних очень сложных геополитических условиях в интересах Латвии иметь широкую коалицию с голосами 64 депутатов. Именно такой была бы поддержка правительства в Сейме, если бы коалицию сформировали "Новое Единство", "Объединенный список", Национальное объединение и "Прогрессивные", хотя параллельно рассматривается возможность формирования коалиции без участия "Прогрессивных".
На вопрос о том, готовы ли "Прогрессивные" сотрудничать с перечисленными партиями не в качестве полноправных членов коалиции, а путем заключения отдельного соглашения о сотрудничестве, Бришкенс подчеркнул,
что "Прогрессивные" делают упор на то, чтобы быть в ядре коалиции.
"Прогрессивные" проинформировали президента о своих приоритетах - это национальная безопасность, преодоление экономического кризиса, сокращение социально-экономического неравенства, права человека и инвестиции в людей, то есть в здоровье, образование, жилищную политику, а также содействие экономическому развитию путем инвестирования в стартапы и экспортоспособные компании.
По вопросу выхода из кризиса у партии есть предложения о том, как предстоящей зимой справиться с ростом цен на энергоресурсы.
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