"Новое Единство" проведет переговоры о формировании коалиции

На вопрос о его отношении к включению "Прогрессивных" в будущую коалицию Пиленс ответил, что прежде всего "ядро коалиции" обсудит этот вопрос между собой. По его словам, по некоторым политическим вопросам идеологических противоречий с "Прогрессивными" нет и можно найти общие решения.

Еще один из лидеров "Объединенного списка" Эдвард Смилтенс заявил, что даже без "Прогрессивных" трехпартийная коалиция фактически будет иметь значительное преимущество в восемь голосов над оппозицией. На данный момент меньше всего противоречий между "Объединенным списком", Нацобъединением и "Новым Единством", а с "Прогрессивными" нужно вести переговоры, чтобы понять точки соприкосновения и возможности сотрудничества партий.

Представители "Объединенного списка" информировали президента о нескольких, по их мнению, приоритетных вопросах, которые стоят перед новым правительством. Как сообщил Смилтенс, один из них - "исправление ошибок" административно-территориальной реформы, которое разработали члены "Объединенного списка" и готовы обсудить его с партнерами. Объединение также видит необходимость обсуждения изменений в избирательной системе для перехода к смешанной избирательной системе, когда часть депутатов избирается по одномандатным округам. "Объединенный список" указал также на отсутствие энергетической политики, что в настоящее время, по словам Смилтенса, вызывает все большую неопределенность.