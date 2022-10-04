Пока без "Прогрессивных": "Новое Единство" проведет переговоры о создании коалиции

Встречи пройдут в офисе "Нового Единства".

Как сообщалось, в понедельник президент Эгил Левитс после переговоров с партиями уполномочил представляющего "Новое Единство" премьер-министра нынешнего правительства Кришьяниса Кариньша начать консультации с другими партиями о формировании коалиции.

Ожидается, что Кариньш проинформирует Левитса о результатах переговоров через неделю.

Как ранее заявил Кариньш, еще в предвыборный период "Новое Единство" ясно заявило, что развитие Латвии возможно только при строгом соблюдении текущего геополитического курса ЕС и НАТО.

"Соответственно, переговоры о совместной работе на благо нашей страны возможны со всеми теми политическими силами, которые представлены в Сейме нового созыва, если их система ценностей нерушима и совпадает с нашей", - сказал премьер.

Кариньш указал, что на переговорах партий важны два момента - необходимо достичь договоренности по общим приоритетам и конкретным задачам.

Как сообщалось, "Новое Единство" по итогам прошедших 1 октября парламентских выборов получило в Сейме 26 мест. У Союза зеленых и крестьян будет 16 депутатов, у "Объединенного списка" - 15, у Национального объединения - 13, у партии "За стабильность!" - 11, у "Прогрессивных" - 10, у "Латвии на первом месте" - девять.

В выборах 14-го Сейма участвовали 59,4% избирателей.