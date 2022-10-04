Некий юноша в Цесисском крае ехал со скоростью 170 км/ч по трассе, где разрешенная скорость движения составляет 90 км/ч. Полицейские остановили торопливого водителя, сообщает представитель Госполиции Анце Розите.
Видео ⟩ Юноша в Цесисском крае ехал со скоростью 170 км/ч
Юноша в Цесисском крае ехал со скоростью 170 км/ч
Экипаж Госполиции 1 октября в Вайвской волости Цесисского края на 31-м километре автомобильной дороги Валмиера - Цесис - Драбеши зафиксировал очень быстрый автомобиль марки BMW, который ехал по направлению от Валмиеры к Драбеши со скоростью 170 км/ч. При проверке водителя автомобиля полиция обнаружила, что за рулем BMW находился юноша 2003 года рождения.
Видео: Юноша в Цесисском крае ехал со скоростью 170 км/ч
Водитель оштрафован на 360 евро, также ему на шесть месяцев запрещено управлять транспортным средством.
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