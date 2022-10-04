Видео ⟩ Юноша в Цесисском крае ехал со скоростью 170 км/ч

Экипаж Госполиции 1 октября в Вайвской волости Цесисского края на 31-м километре автомобильной дороги Валмиера - Цесис - Драбеши зафиксировал очень быстрый автомобиль марки BMW, который ехал по направлению от Валмиеры к Драбеши со скоростью 170 км/ч. При проверке водителя автомобиля полиция обнаружила, что за рулем BMW находился юноша 2003 года рождения.