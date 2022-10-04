В счета за отопление будут включать более подробную информацию

Для обеспечения того, чтобы в счета пользователей была включена достоверная и точная информация даже в случаях, когда при учете тепловой энергии применяются показания устройств для распределения тепла, положение дополнено пунктом, определяющим норматив по установке, использованию, проверке распределителей тепловой энергии и расчету платы за распределенную тепловую энергию.

Минэкономики отмечает, что при разработке проекта правил несколько раз оценивалось прошение SIA Rīgas namu pārvaldnieks о продлении периода расчетов за тепловую энергию таким образом, чтобы у поставщика и потребителя была возможность по взаимному согласию продлить период окончательного расчета до последнего числа следующего месяца.

В министерстве констатируют, что в настоящее время не оплачиваются до 10% счетов, выставленных пользователями за предыдущие 12 календарных месяцев, в том числе те долги, которые возникли в случаях наследования и смены собственников, а также безвозвратные долги. Однако с ростом цен на энергоносители существует вероятность того, что задолженность населения за поставленную тепловую энергию может временно возрасти до 20% от общей суммы счетов, даже несмотря на государственную поддержку в этом отопительном сезоне.

В целях обеспечения подачи тепловой энергии жильцам многоквартирных домов даже в случаях, когда кто-либо из жильцов дома не в состоянии оплатить счета за отопление, предполагается инициировать процесс взыскания задолженности по неоплаченным платежам. Процесс взыскания долга можно будет заменить на заключение соглашения о постепенном погашении долга.