Генпрокуратура РФ проверит высказывание Аллы Пугачевой о "рабах и холопах"

"Боже мой! Какое счастье, что меня ненавидят те люди, которых я всегда терпеть не могла. Если бы я им нравилась, это значило бы, что я пела и жила зря. Причина ясна. Пусть скрежещут зубами. Были холопами - стали рабами", - написала певица в социальной сети.

Позднее стало известно, что в Генпрокуратуру РФ поступило заявление с требованием проверить публикацию певицы на предмет возбуждения ненависти и вражды. По информации Telegram-канала SHOT, автором жалобы выступил глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин.

Он считает, что артистку надо привлечь к административной ответственности, а также признать иноагентом и лишить всех государственных наград.

В конце сентября многочисленные российские СМИ написали, что Алла Пугачева вновь покинула Россию и вместе с детьми улетела в Израиль. В начале октября также появилась информация о том, что певица еще в мае 2022 года получила израильское гражданство.