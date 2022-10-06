Формирование правительства: Нацобъединение встретится с "Объединенным списком"

Как сообщила агентству LETA представитель Нацобъединения Лайма Мелкина, встреча состоится в 15:00 в офисе партии на ул. Торня.

На этой неделе избранные в Сейм партии начали переговоры о формировании коалиции, инициативу которого взял на себя нынешний премьер-министр Кришьянис Кариньш ("Новое Единство").

На переговорах обсуждается формирование коалиции из "Нового Единства", Национального объединения и "Объединенного списка", а также возможное привлечение в коалицию партии "Прогрессивные".