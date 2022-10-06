Чт, 6.10.2022
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
О нас
Рассылка
LAT
Искать

Формирование правительства: Нацобъединение встретится с "Объединенным списком"

rus.tvnet.lv/LETA
Формирование правительства: Нацобъединение встретится с "Объединенным списком"
Facebook OK Telegram Whatsapp
Comments
Представители Национального объединения на встрече с президентом Эгилом Левитсом
Представители Национального объединения на встрече с президентом Эгилом Левитсом Фото: Paula Čurkste/LETA

Сегодня состоится встреча представителей Национального объединения и "Объединенного списка", которые обсудят формирование новой правительственной коалиции и приоритеты обеих партий в 14-м Сейме.

Как сообщила агентству LETA представитель Нацобъединения Лайма Мелкина, встреча состоится в 15:00 в офисе партии на ул. Торня.

На этой неделе избранные в Сейм партии начали переговоры о формировании коалиции, инициативу которого взял на себя нынешний премьер-министр Кришьянис Кариньш ("Новое Единство").

На переговорах обсуждается формирование коалиции из "Нового Единства", Национального объединения и "Объединенного списка", а также возможное привлечение в коалицию партии "Прогрессивные".

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Ключевые слова
Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх