Сегодня состоится встреча представителей Национального объединения и "Объединенного списка", которые обсудят формирование новой правительственной коалиции и приоритеты обеих партий в 14-м Сейме.
Формирование правительства: Нацобъединение встретится с "Объединенным списком"
Формирование правительства: Нацобъединение встретится с "Объединенным списком"
Как сообщила агентству LETA представитель Нацобъединения Лайма Мелкина, встреча состоится в 15:00 в офисе партии на ул. Торня.
На этой неделе избранные в Сейм партии начали переговоры о формировании коалиции, инициативу которого взял на себя нынешний премьер-министр Кришьянис Кариньш ("Новое Единство").
На переговорах обсуждается формирование коалиции из "Нового Единства", Национального объединения и "Объединенного списка", а также возможное привлечение в коалицию партии "Прогрессивные".
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