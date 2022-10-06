В Резекне с января планируют снизить тариф на тепло

В настоящее время тариф на тепловую энергию, утвержденный на период до 31 декабря, составляет в Резекне 216,69 евро за МВт/ч без налога на добавленную стоимость (НДС), а с 1 января его планировалось снизить до 214,43 евро за МВт/ч.

В настоящее время Rēzeknes siltumtīkli подало в SPRK новый проект, который со следующего года предусматривает два вида льготных тарифов - с непредвиденными расходами и без них.

На практике первоначально будет применяться фиксированный тариф с непредвиденными затратами - 155,53 евро за МВт/ч, что на 27,47% ниже действующего тарифа. Как пояснила экономист Rēzeknes siltumtīkli Майя Дексне, временный тариф будет использоваться до тех пор, пока предприятие не возместит убытки предыдущих двух лет. Планируется, что этот тариф в случае его утверждения будет действовать в течение 12 месяцев с момента утверждения.

По истечении этих 12 месяцев планируется ввести тариф на услуги по поставке тепловой энергии без непредвиденных затрат, который, предположительно, составит 149,28 евро за МВт/ч, что на 30,38% ниже, чем сейчас.