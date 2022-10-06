Планируется, что в Резекне с января почти на четверть будет снижен тариф на тепло, свидетельствует проект тарифа, представленный ООО Rēzeknes siltumtīkli в Комиссию по регулированию общественных услуг (SPRK).
В Резекне с января планируют снизить тариф на тепло
В настоящее время тариф на тепловую энергию, утвержденный на период до 31 декабря, составляет в Резекне 216,69 евро за МВт/ч без налога на добавленную стоимость (НДС), а с 1 января его планировалось снизить до 214,43 евро за МВт/ч.
В настоящее время Rēzeknes siltumtīkli подало в SPRK новый проект, который со следующего года предусматривает два вида льготных тарифов - с непредвиденными расходами и без них.
На практике первоначально будет применяться фиксированный тариф с непредвиденными затратами - 155,53 евро за МВт/ч, что на 27,47% ниже действующего тарифа. Как пояснила экономист Rēzeknes siltumtīkli Майя Дексне, временный тариф будет использоваться до тех пор, пока предприятие не возместит убытки предыдущих двух лет. Планируется, что этот тариф в случае его утверждения будет действовать в течение 12 месяцев с момента утверждения.
По истечении этих 12 месяцев планируется ввести тариф на услуги по поставке тепловой энергии без непредвиденных затрат, который, предположительно, составит 149,28 евро за МВт/ч, что на 30,38% ниже, чем сейчас.
SPRK рассмотрит поданный проект тарифа, и окончательный тариф может отличаться от указанного в проекте.
Снижения тарифа удалось достичь за счет строительства новой котельной на щепе, мощность которой составит 12 МВт/ч. Rēzeknes siltumtīkli также использует для производства тепла природный газ, дизельное топливо и топливные гранулы.
Непредвиденные расходы возникают в связи с ростом цен на топливо и закупки тепловой энергии. Согласно методике, они включаются в тариф. Если в следующем году цена на природный газ и покупную тепловую энергию будет ниже, чем та, что учтена в тарифе сейчас, предприятие должно будет вернуть потребителям дополнительную прибыль от разницы в цене.
Rēzeknes siltumtīkli является единственным поставщиком тепловой энергии в Резекне. Компания полностью принадлежит муниципалитету. По данным Firmas.lv, в прошлом году Rēzeknes siltumtīkli работало с оборотом в размере 8,34 млн евро, а его убытки составили около 1 млн евро.
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