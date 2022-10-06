Сейм рассмотрит поправки о снижении ставки НДС на лекарства

СЗК предлагает применять ставку НДС в размере 5% к рецептурным, безрецептурным и компенсируемым лекарствам с 31 октября этого года.

Как заявил депутат СЗК Виктор Валайнис, поправки поданы в ситуации, когда правительство премьер-министра Кришьяниса Кариньша ("Новое Единство") не проявило решительности, чтобы "продуманно и целенаправленно поддержать людей, особенно малообеспеченных и пенсионеров, в условиях стремительного роста стоимости жизни".

Валайнис напомнил, что СЗК неоднократно предлагал снизить ставку НДС также на продукты питания - яйца, хлеб, молоко и мясо, но это предложение не было поддержано правящей коалицией.

"Поэтому СЗК будет продолжать настаивать на том, чтобы Сейм начал также обсуждение вопроса о снижении ставки налога и на продовольственные товары первой необходимости", - сказал политик.