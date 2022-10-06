Longo Group, крупнейший дилер подержанных автомобилей в странах Балтии, с начала своей деятельности в 2018 году достигла оборота в 100 миллионов евро, включая НДС. Планы руководства компании еще более амбициозны – в ближайшее время оборот такой же суммы денег в течение одного года, сообщают представители компании порталу TVNET.
В странах Балтии все больше покупают подержанные машины
Вместе с увеличением оборота значительно увеличился и ассортимент автомобилей, предлагаемых Longo Group. В настоящее время клиенты имеют возможность выбрать свой автомобиль из более чем 1000 наименований.
"Оборот в сто миллионов евро с начала работы - это результат целенаправленной работы, достигнутой вопреки ряду глобальных вызовов. Это и пандемия Covid-19, и экономические потрясения после российского вторжения в Украину. Впечатляющий рост оборота был достигнут за счет реализации четырех основных мероприятий, направленных на то, чтобы покупка автомобилей стала еще более удобной и доступной. Прежде всего, мы целенаправленно повышали узнаваемость бренда, ведь понятно, что в таком важном вопросе, как покупка автомобиля, покупатели хотят доверять профессионалам. Во-вторых, мы физически расширили автомобильную сеть, чтобы клиент мог не только визуально оценить выбранный автомобиль перед его покупкой, но и взять его на тест-драйв. В-третьих, мы увеличили ассортимент автомобилей. В-четвертых, мы улучшили качество обслуживания и предоставляемых услуг, например, предложив новую концепцию доставки на дом", - сообщил основатель и председатель правления Longo Group Эдгарс Церпс.
В качестве значимого новшества в работе предприятия на рынке Балтии Эдгарс Церпс называет создание в торговых центрах так называемого "автосалона". Это совершенно новая и, как показали результаты первых месяцев, также очень успешная концепция продаж. Покупатели ценят возможность удобно проконсультироваться с представителями, заказать автомобиль из опубликованного модельного ряда для тест-драйвов, а также приобрести его на месте. В настоящее время ведутся работы по расширению сети автосалонов по всей Прибалтике.
"Я убежден, что всегда нужно стремиться все выше и выше, поэтому планы Longo Group на ближайшие годы очень амбициозны. Для этого мы планируем внедрить новые каналы закупок, в том числе у местных заказчиков здесь, в странах Балтии. Кроме того, мы ищем все более и более эффективные способы увеличения пропускной способности сервисного центра нашей группы компаний, потому что человеческий фактор очень важен в нашей сфере бизнеса", - подчеркнул Церпс.
В качестве еще одной важной цели на будущее руководитель компании называет выход на новый рынок - Польшу. Активные продажи в этой стране планируется начать уже в конце этого года.
Согласно финансовым данным Longo Group, первая половина этого года, особенно второй квартал, были для компании очень успешными. За первые шесть месяцев 2022 года рост товарооборота достиг 84% по сравнению с тем же периодом 2021 года.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!