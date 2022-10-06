В странах Балтии все больше покупают подержанные машины

"Оборот в сто миллионов евро с начала работы - это результат целенаправленной работы, достигнутой вопреки ряду глобальных вызовов. Это и пандемия Covid-19, и экономические потрясения после российского вторжения в Украину. Впечатляющий рост оборота был достигнут за счет реализации четырех основных мероприятий, направленных на то, чтобы покупка автомобилей стала еще более удобной и доступной. Прежде всего, мы целенаправленно повышали узнаваемость бренда, ведь понятно, что в таком важном вопросе, как покупка автомобиля, покупатели хотят доверять профессионалам. Во-вторых, мы физически расширили автомобильную сеть, чтобы клиент мог не только визуально оценить выбранный автомобиль перед его покупкой, но и взять его на тест-драйв. В-третьих, мы увеличили ассортимент автомобилей. В-четвертых, мы улучшили качество обслуживания и предоставляемых услуг, например, предложив новую концепцию доставки на дом", - сообщил основатель и председатель правления Longo Group Эдгарс Церпс.