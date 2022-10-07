В сентябре безработица быстрее всего снижалась в Рижском регионе и Латгале

В Латвии на конец сентября этого года уровень зарегистрированной безработицы составил 5,7% экономически активного населения, что на 0,1 процентного пункта меньше, чем в конце августа.

Самым низким уровень зарегистрированной безработицы на конец сентября по-прежнему был в Рижском регионе - 4,2% экономически активного населения, что на 0,2 процентных пункта меньше, чем месяцем ранее, а самым высоким оставался в Латгальском регионе - 12,4%, что на 0,2 процентных пункта меньше по сравнению с концом августа.

Уровень зарегистрированной безработицы в Курземе в сентябре снизился на 0,1 процентного пункта, составив на конец месяца 5,6% экономически активного населения.

Уровень безработицы, зарегистрированной в Земгале, тоже снизился на 0,1 процентного пункта и составил 5,3% на конец сентября, как и в Видземе, где при снижении на 0,1 процентного пункта уровень безработицы составил 5,9% экономически активного населения.

В конце сентября в NVA было зарегистрировано 50 194 безработных, что на 1 333 человека меньше, чем месяцем ранее, когда в агентстве было зарегистрировано 51 527 безработных.

Как сообщалось, в конце 2021 года уровень зарегистрированной безработицы в Латвии составлял 6,7% экономически активного населения, а в конце июля этого года - 6%.