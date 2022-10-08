На фоне подорожания энергоресурсов цены на продукты питания в магазинах не снизятся, заявила в интервью агентству LETA представитель Института агроресурсов и экономики Ингуна Гулбе.
Эксперт: цены на продукты в магазинах снижаться не будут
"До конца года я не вижу причин для общего снижения цен, скорее, цены будут продолжать расти. Все платежи за энергоресурсы будут только расти, и они должны учитываться в ценах продукции, если нет компенсаторных механизмов", - сказала Гулбе.
Ее настораживает тот факт, что латвийские покупатели относительно бедны на фоне Европы и других стран.
"Если, например, жителям Нидерландов или Норвегии придется платить за еду на 20% больше, это плохо, но они будут платить, а жителям Латвии - хорошо или плохо, но они просто не смогут, есть платить нечем. У нас таких много. В целом мы платим больше за питание в процентах от дохода, жители богатых стран тратят в среднем до 10% своего дохода на еду, мы тратим гораздо больше. Это большая проблема в Латвии", - сказала Гулбе.
Она также сообщила, что все цены еще не пересчитаны и есть еще много "старых" цен, поэтому повышение цен еще впереди.
В то же время Гулбе прогнозирует, что стремительный рост цен на продовольствие может остановиться и стабилизироваться в начале следующего года.
"Тогда мы поймем, что это за зима, как мы ее протянем, может быть, мы найдем другие ресурсы вместо российского газа. Думаю, будет давление со стороны общества и на торговцев, и на производителей. Долги накопятся, и это может создать давление в сторону снижения цен. Я надеюсь, что Европа и Латвия смогут решить проблему закупки природного газа", - сказала она.
Гулбе заявил, что будут изыскиваться решения по удешевлению продукции. "Пока мы очень избалованы - в июле я насчитала 11 разных видов томатов в одном сетевом магазине. Широкий ассортимент тоже стоит денег. Ассортимент будет сокращаться как со стороны производителей, так и со стороны торговцев, потому что это затраты", - заявила она.
Она также сказала, что выход Lidl на латвийский рынок доказал, что торговцы способны находить решения внутренней оптимизации, чтобы иметь возможность участвовать в конкурентной борьбе за цены.
Мы видим, что это возможно, потому что, когда пришел Lidl, цены на некоторое время снизились довольно значительно. Это, безусловно, пошло на пользу покупателю.
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