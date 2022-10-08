Эксперт: цены на продукты в магазинах снижаться не будут

"Тогда мы поймем, что это за зима, как мы ее протянем, может быть, мы найдем другие ресурсы вместо российского газа. Думаю, будет давление со стороны общества и на торговцев, и на производителей. Долги накопятся, и это может создать давление в сторону снижения цен. Я надеюсь, что Европа и Латвия смогут решить проблему закупки природного газа", - сказала она.

Гулбе заявил, что будут изыскиваться решения по удешевлению продукции. "Пока мы очень избалованы - в июле я насчитала 11 разных видов томатов в одном сетевом магазине. Широкий ассортимент тоже стоит денег. Ассортимент будет сокращаться как со стороны производителей, так и со стороны торговцев, потому что это затраты", - заявила она.

Она также сказала, что выход Lidl на латвийский рынок доказал, что торговцы способны находить решения внутренней оптимизации, чтобы иметь возможность участвовать в конкурентной борьбе за цены.

Мы видим, что это возможно, потому что, когда пришел Lidl, цены на некоторое время снизились довольно значительно. Это, безусловно, пошло на пользу покупателю.