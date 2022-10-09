Директор Domina Shopping: в августе получены рекордные счета за электричество

В то же время она отметила, что сентябрьский счет по электричеству уже значительно меньше.

"С учетом нашей большой площади - 117 000 квадратных метров, такой стремительный рост цен на энергоресурсы больше, чем очень чувствительный и вызывающий", - подчеркнула Бунце, добавив, что на предприятие влияет главным образом подорожание электроэнергии, так как газ в торговом центре потребляется только в некоторых ресторанах.

Она также выразила радость, что государственные должностные лица услышали предпринимателей, принимая решение о предоставлении поддержки в осенний и зимний периоды. В представлении директора торгового центра такое решение обязательно поможет арендаторам сохранить свою деятельность и пережить эту зиму, так как в противном случае магазины должны пережить очередной тяжелый год, перепланировать бизнес или даже закрыть свою деятельность.

Спросив о наблюдаемых в деятельности магазинов и ресторанов изменениях в связи с экономией энергоресурсов, Бунце сказала, что наблюдаются различные мероприятия, в том числе немного уменьшенное освещение и пересмотренное время включения и выключения оборудования.