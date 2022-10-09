Хотя в июне и июле счеты электричества выросли сильно, в августе был достигнут рекордный показатель, который был даже в четыре раза больше запланированного, сообщила агентству LETA руководитель торгового центра Domina Shopping Дина Бунце.
Директор Domina Shopping: в августе получены рекордные счета за электричество
В то же время она отметила, что сентябрьский счет по электричеству уже значительно меньше.
"С учетом нашей большой площади - 117 000 квадратных метров, такой стремительный рост цен на энергоресурсы больше, чем очень чувствительный и вызывающий", - подчеркнула Бунце, добавив, что на предприятие влияет главным образом подорожание электроэнергии, так как газ в торговом центре потребляется только в некоторых ресторанах.
Она также выразила радость, что государственные должностные лица услышали предпринимателей, принимая решение о предоставлении поддержки в осенний и зимний периоды. В представлении директора торгового центра такое решение обязательно поможет арендаторам сохранить свою деятельность и пережить эту зиму, так как в противном случае магазины должны пережить очередной тяжелый год, перепланировать бизнес или даже закрыть свою деятельность.
Спросив о наблюдаемых в деятельности магазинов и ресторанов изменениях в связи с экономией энергоресурсов, Бунце сказала, что наблюдаются различные мероприятия, в том числе немного уменьшенное освещение и пересмотренное время включения и выключения оборудования.
"Без государственной поддержки зиму было бы намного труднее преодолеть, поэтому своевременно говорим должностным лицам спасибо", - комментируя прогнозы, сказала директор Domina Shopping. В то же время она не отрицает, что в целом этот период будет полон вызовов, поскольку со всей поддержкой рост расходов на электричество будет велик.
"У домохозяйств также будут большие расходы, таким образом, определенно изменятся приоритеты людей и возможности для покупок - это для отрасли торговых центров не будет играть в пользу", - признала Бунце.
Как отметила директор торгового центра, для Domina Shopping, как арендодателя торговых и офисных помещений, подорожание электричества - дополнительные расходы, так как уже с июня ежемесячно большую часть счета за электроэнергию они оплачивают сами, не добавляя арендуемым расходы в счета за помещения общего пользования.
"В отрасли прогнозирую стагнацию, поэтому надо прожить до весны - тогда могут быть какие-то улучшения как в обороте, так и в настроении покупателей", - сказала Бунце.
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