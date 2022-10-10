Цены на яйца стабилизировались, так как производители получили новый урожай зерна и наладили стабильные поставки сырья, сообщили агентству LETA представители птицеводческой отрасли.
Производители: цены на яйца стабилизировались
Директор по коммуникациям и развитию и член правления АО Balticovo Томс Аушкапс отметил, что 80% стоимости яиц составляют затраты на корма. Война России против Украины стала сильным ударом для отрасли, так как цены зерна выросли до 400 евро за тонну, тогда как в среднем за последние несколько лет они составляли 200 евро за тонну.
Аушкапс сообщил, что в основном зерно - пшеница, ячмень и рапс - поставляются местными фермерами, а дополнительные корма импортируются.
Он отметил, что цены на зерно в настоящее время стабильны и составляют чуть больше 300 евро за тонну, поэтому цены на яйца также стабилизировались.
Председатель правления ООО Alūksnes putnu ferma Херманис Довгий отметил, что самым большим испытанием для предприятия были февраль и март этого года, когда оно работало с убытками.
Птицефабрике пришлось искать новых поставщиков сырья для кормов, что привело к увеличению стоимости сырья на 50%.
Как сообщил Довгий, пшеницу Alūksnes putnu ferma закупает у местных фермеров, а кукурузу, подсолнечник и сою до войны импортировало из России и Украины.
В настоящее время ситуация на предприятии стабилизировалась, с торговыми сетями согласованы новые цены и произведено необходимое повышение, чтобы предприятие могло продолжать хозяйственную деятельность.
Оборот Alūksnes putnu ferma в 2021 году составил 3,266 млн евро, что на 19% меньше, чем в предыдущем году, а прибыль - 84 283 евро по сравнению с убытками в размере 1,231 млн евро в 2020 году.
Alūksnes putnu ferma принадлежит АО APF Holdings, бенефициарным владельцем которого является Юрий Адамович.
Птицефабрика Balticovo в 2020 году работала с оборотом в размере 54,318 млн евро, что на 6,7% больше, чем годом ранее, а ее прибыль увеличилась на 87,9% до 3,034 млн евро. Финансовые данные предприятие за 2021 год пока недоступны.
Крупнейшим владельцем предприятия, согласно отчету Balticovo за 2020 год, является ООО BCO, которому принадлежит 95,53% акций.
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