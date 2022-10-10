Пн, 10.10.2022
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
О нас
Рассылка
LAT
Искать

Производители: цены на яйца стабилизировались

rus.tvnet.lv/LETA
Производители: цены на яйца стабилизировались
Facebook OK Telegram Whatsapp
Comments
Яйца. Иллюстративное фото.
Яйца. Иллюстративное фото. Фото: Ieva Čīka/LETA

Цены на яйца стабилизировались, так как производители получили новый урожай зерна и наладили стабильные поставки сырья, сообщили агентству LETA представители птицеводческой отрасли.

Директор по коммуникациям и развитию и член правления АО Balticovo Томс Аушкапс отметил, что 80% стоимости яиц составляют затраты на корма. Война России против Украины стала сильным ударом для отрасли, так как цены зерна выросли до 400 евро за тонну, тогда как в среднем за последние несколько лет они составляли 200 евро за тонну.

Аушкапс сообщил, что в основном зерно - пшеница, ячмень и рапс - поставляются местными фермерами, а дополнительные корма импортируются.

Он отметил, что цены на зерно в настоящее время стабильны и составляют чуть больше 300 евро за тонну, поэтому цены на яйца также стабилизировались.

Председатель правления ООО Alūksnes putnu ferma Херманис Довгий отметил, что самым большим испытанием для предприятия были февраль и март этого года, когда оно работало с убытками.

Птицефабрике пришлось искать новых поставщиков сырья для кормов, что привело к увеличению стоимости сырья на 50%.

Как сообщил Довгий, пшеницу Alūksnes putnu ferma закупает у местных фермеров, а кукурузу, подсолнечник и сою до войны импортировало из России и Украины.

В настоящее время ситуация на предприятии стабилизировалась, с торговыми сетями согласованы новые цены и произведено необходимое повышение, чтобы предприятие могло продолжать хозяйственную деятельность.

Оборот Alūksnes putnu ferma в 2021 году составил 3,266 млн евро, что на 19% меньше, чем в предыдущем году, а прибыль - 84 283 евро по сравнению с убытками в размере 1,231 млн евро в 2020 году.

Alūksnes putnu ferma принадлежит АО APF Holdings, бенефициарным владельцем которого является Юрий Адамович.

Птицефабрика Balticovo в 2020 году работала с оборотом в размере 54,318 млн евро, что на 6,7% больше, чем годом ранее, а ее прибыль увеличилась на 87,9% до 3,034 млн евро. Финансовые данные предприятие за 2021 год пока недоступны.

Крупнейшим владельцем предприятия, согласно отчету Balticovo за 2020 год, является ООО BCO, которому принадлежит 95,53% акций.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Ключевые слова
Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх