Производители: цены на яйца стабилизировались

Директор по коммуникациям и развитию и член правления АО Balticovo Томс Аушкапс отметил, что 80% стоимости яиц составляют затраты на корма. Война России против Украины стала сильным ударом для отрасли, так как цены зерна выросли до 400 евро за тонну, тогда как в среднем за последние несколько лет они составляли 200 евро за тонну.

Аушкапс сообщил, что в основном зерно - пшеница, ячмень и рапс - поставляются местными фермерами, а дополнительные корма импортируются.

Он отметил, что цены на зерно в настоящее время стабильны и составляют чуть больше 300 евро за тонну, поэтому цены на яйца также стабилизировались.

Председатель правления ООО Alūksnes putnu ferma Херманис Довгий отметил, что самым большим испытанием для предприятия были февраль и март этого года, когда оно работало с убытками.

Птицефабрике пришлось искать новых поставщиков сырья для кормов, что привело к увеличению стоимости сырья на 50%.