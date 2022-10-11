Помощь для предприятий в зимний сезон. Кто может претендовать?

Во вторник, 11 октбября, правительство одобрило проект правил, согласно которым энергоемкие предприятия обрабатывающей промышленности, пострадавшие от последствий военной агрессии России против Украины, что выразилось в дополнительных расходах на энергоресурсы из-за резкого роста цен на них, смогут претендовать на поддержку государства.
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По данным Министерства экономики, в результате военной агрессии России против Украины существенно пострадала безопасность энергоснабжения и значительно возросли затраты, связанные с энергоресурсами. Текущая ситуация показывает, что
осень 2022 года может стать решающей для многих компаний не только в вопросе покрытия затрат на электроэнергию, но и в принятии решений о целесообразности продолжения деятельности.
У промышленных компаний затраты на энергоресурсы в производственном процессе являются гораздо более важной расходной позицией, чем в других отраслях, поэтому необходимо сконцентрировать поддержку с целью преодоления последствий контрмер, принятых против России в связи с ее нападением на Украину, и обеспечения для производителей временного решения по стабилизации и поддержанию деятельности, включая предотвращение риска увольнения сотрудников.
Грант для компенсации возросших затрат на энергоресурсы получат энергоемкие предприятия, основным видом экономической деятельности которых является обрабатывающая промышленность.
Как указывает Минэкономики, для получения гранта затраты на энергоресурсы у компании должны составлять не менее 3% от общей суммы затрат на хозяйственную деятельность.
Подать заявку на получение гранта можно и в том случае, если общее потребление электроэнергии на нужды компании в 2021 году составило не менее 500 мегаватт-часов или же общее потребление природного газа в 2021 году составило не менее 500 мегаватт-часов.
Максимальная общая поддержка для компенсации роста цен на природный газ и электроэнергию для одного предприятия не превысит 30% от затрат на природный газ или электроэнергию, при этом общая сумма поддержки не превысит 2 млн евро для одного предприятия.
Компания может подать заявку на одну из мер по компенсации затрат на энергоресурсы или на обе вместе, но общая сумма поддержки не может превышать 2 млн евро.
На оказание поддержки предприятиям энергоемкой обрабатывающей промышленности запланировано финансирование из государственного бюджета в размере 50 млн евро, что позволит оказать поддержку примерно 400 компаниям.
Подать заявку на поддержку можно до 17 ноября 2022 года за весь период или за отдельные месяцы, когда констатировано увеличение затрат.
Как сообщает Минэкономики, на поддержку не могут претендовать хозяйствующие субъекты, подпадающие под международные или национальные санкции, а также лица из России и Белоруссии, обладающие решающим влиянием в предприятиях, в том числе общества х капитала, где решающее влияние имеют Россия или Белоруссия, ее граждане или зарегистрированные в России или Белоруссии юридические лица.
Поддержка предоставляется за период с 1 февраля по 31 декабря текущего года.
Ожидается, что проект правил Кабинета министров вступит в силу с даты, когда начнет действовать решение Европейской комиссии о совместимости поддержки с внутренним рынком Евросоюза. После принятия решения Еврокомиссии Минэкономики разместит соответствующее объявление в официальном издании Latvijas Vēstnesis.
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