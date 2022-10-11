Помощь для предприятий в зимний сезон. Кто может претендовать?

Максимальная общая поддержка для компенсации роста цен на природный газ и электроэнергию для одного предприятия не превысит 30% от затрат на природный газ или электроэнергию, при этом общая сумма поддержки не превысит 2 млн евро для одного предприятия.

Компания может подать заявку на одну из мер по компенсации затрат на энергоресурсы или на обе вместе, но общая сумма поддержки не может превышать 2 млн евро.

На оказание поддержки предприятиям энергоемкой обрабатывающей промышленности запланировано финансирование из государственного бюджета в размере 50 млн евро, что позволит оказать поддержку примерно 400 компаниям.

Подать заявку на поддержку можно до 17 ноября 2022 года за весь период или за отдельные месяцы, когда констатировано увеличение затрат.

Как сообщает Минэкономики, на поддержку не могут претендовать хозяйствующие субъекты, подпадающие под международные или национальные санкции, а также лица из России и Белоруссии, обладающие решающим влиянием в предприятиях, в том числе общества х капитала, где решающее влияние имеют Россия или Белоруссия, ее граждане или зарегистрированные в России или Белоруссии юридические лица.

Поддержка предоставляется за период с 1 февраля по 31 декабря текущего года.

Ожидается, что проект правил Кабинета министров вступит в силу с даты, когда начнет действовать решение Европейской комиссии о совместимости поддержки с внутренним рынком Евросоюза. После принятия решения Еврокомиссии Минэкономики разместит соответствующее объявление в официальном издании Latvijas Vēstnesis.