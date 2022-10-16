Жителей приглашают принять участие в акции "Сделай свой город лучше!"

В рамках акции заинтересованным лицам предлагается представить свою идею благоустройства микрорайона в одной из категорий: популяризация возможностей активного отдыха, оптимизация доступности среды, очистка и благоустройство зон отдыха, создание или улучшение информационно- образовательных пунктов или другие.

Из представленных проектов организаторы на конкурсной основе выберут три лучших проекта, заявители которых получат финансирование для реализации проектов.

В акции может принять участие физическое или юридическое лицо, целью деятельности которого не является получение прибыли. Выбранное для реализации проекта место должно быть общедоступным.

Поданные на конкурс проекты будут оцениваться независимым жюри, сформированным организаторами, которое выберет три проекта. Авторы этих трех проектов получат финансирование на их реализацию: до 10 000 евро (включая НДС) на каждый проект из общего призового фонда в размере до 30 000 евро.

Для участия в кампании необходимо до 30 ноября 2022 года заполнить форму заявки. Результаты кампании и победители будут опубликованы 11 января 2023 года.

Более подробную информацию, правила акции и форму заявки можно найти на сайте www.mezpils.lv.