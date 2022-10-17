Всем домам Rīgas namu pārvaldnieks подключено отопление

Процесс подключения отопления был начат 10 октября и завершен в конце прошлой недели.

Согласно опыту, выпускание воздуха из трубопровода и стабилизация систем отопления в домах, находящихся в обслуживании у компании, занимает до двух недель, однако в некоторых жилых домах этот период может длиться даже месяц, если спускание воздуха приходится производить повторно.

Выпускание воздуха из систем отопления занимает больше времени в тех случаях, когда в квартирах была произведена несогласованная и не соответствующая отопительной системе реконструкция.

Как подчеркивает RNP, дома оборудованы автоматическими узлами отопления с датчиками, которые реагируют на температуру наружного воздуха. При повышении температуры воздуха до плюс 12 градусов подача тепла прерывается, поэтому при повышении температуры наружного воздуха не нужно беспокоиться о том, что радиаторы становятся холодными.

Подключение отопления не означает, что во всех квартирах сразу установится вполне комфортная температура. Для этого необходимо провести стабилизацию системы отопления, которая до сих пор продолжается.

В 2021 году оборот муниципального предприятия RNP составил 61,603 млн евро, что на 7,3% больше, чем в 2020 году, и компания получила прибыль в размере 4,222 млн евро, в отличие от убытков, понесенных годом ранее, свидетельствует информация на сайте Firmas.lv.