В то время, когда цены растут на все, есть продукты, стоимость которых удивляет. Например, один из продуктов, вызывающий удивление во время всех кризисов - это гречка, пишет портал Apollo.lv.
Покупатели удивлены взлетевшими ценами на гречку. Можно ли найти дешевле?
Когда начался первый локдаун из-за пандемии, гречка стала одним из самых популярных продуктов, который покупали в большом количестве. Помните? Гречка стала почти дефицитом!
Вынуждает гречка говорить о себе и сейчас. Она, конечно, больше не дефицит, но... 7,59 евро за килограмм? Впечатляюще!
Iespaidīgi. Laikam jāpāriet uz nocenotām garnelēm. pic.twitter.com/Q5oraTsmbV— Sergejs Bižāns (@mrserge) October 14, 2022
Что говорят покупатели и комментаторы
Комментаторы в соцсетях по поводу этого эксклюзивного продукта, как всегда, пытаются перещеголять друг друг в остроумии. "Она освященная? Волны какие-нибудь... ну откуда такие цены можно нарисовать? Хорошо, что у меня дома гречка не в уважении, 1 кг за полгода", - написал один комментатор.
Другой высмеивает наклейку с девизом "Для лучшей жизни" у ценника: "Для очень лучшей!". Кто-то добавляет: "Если у тебя лучшая жизнь, то эта цена нормальная".
Прозвучал вопрос: "Ну и кто теперь смеется по поводу паники покупателей гречки в 2020 году?".
Еще один комментатор добавляет: "Жаль, что не был тем идиотом, который сделал запасы во время пандемии". А у других "пандемийная гречка" дома еще осталась и возникает мысль не только сварить ее, но и "навариться" на ней: "У меня сохранилась не так давно приобретенная пачка, купленная за два евро! Можно начинать бизнес!".
Некоторые пользователи отмечают: "Раньше праздничным блюдом был оливье, а теперь на праздник будем варить гречку!".
Что говорят соотечественники за рубежом
Пользователи соцсетей делятся увиденным в зарубежных магазинах.
Cena Anglijā mazā Latviešu veikaliņā pic.twitter.com/7LhqGQWKno— Jānis Zakalovskis (@janeks76) October 14, 2022
Эта пачка была куплена в Норвегии, цена получается 7,50 евро за килограмм. Если сравнить зарплаты в Латвии и Норвегии, то есть нюанс.
Кризиса гречки нет, но...
Впрочем, справедливости ради нужно сказать: покупать самую дорогую гречку - дело не вынужденное. На это указывают некоторые пользователи соцсетей в комментариях об этом продукте. Кто-то пишет: "Решение: приходим в магазин, подходим к полкам, смотрим на одну полку ниже и - та-дам! Та же самая гречка, только в другой коробочке и по другой цене".
Настоящего кризиса гречки, конечно, нет, в том же самом интернет-магазине Rimi, где суперцена на гречку Valdo доставила ни одну минуту радости, как всегда, творческим комментаторам, на самом деле можно купить гречку и за 2,79 евро за килограмм, 2,49 евро за килограмм, 2,47 евро за килограмм. Доступна и более дорогая гречка - за 5,49 евро за килограмм, 5,99 евро за килограмм, 6,50 евро за килограмм.
Специалисты в области питания по поводу таких продуктов, как гречка, единогласны: дешевая или дорогая, гречка остается гречкой. Однако цена на гречку действительно может удивить: насколько сильно могут оценивать одну и ту же гречку в разных магазинах. И насколько может отличаться цена на нее в целом.
Что говорит производитель
Руководитель по торговле предприятия Voldemārs Оскар Микельсонс поясняет: "Цена на гречку может меняться в зависимости от ее размера, диаметра, примесей, а также от того, откуда она идет. Она может быть как из Литвы или Казахстана, так и из Польши и других мест".
Большую часть гречки Voldemārs покупает в Литве, часть поступает из Казахстана, рассказывает Микельсонс. Дальнейшая обработка гречки и ее упаковка осуществляется в Латвии.
"Мы отвечаем за качество своей гречки. Но в магазинах есть и такая, где через пакетики можно увидеть, что в ней много примесей", - указывает Микельсонс. Он рекомендует открывать пачки, произведенные разными фирмами, и сравнивать гречку. Скорее всего, разница будет видна и в том, как много в упаковке очищенной гречки и разных примесей.
Коммерческое отделение предприятия о цене гречки и условиях сотрудничества с Rimi Latvia говорит уклончиво, отмечая лишь, что наценка - это дело каждой сети магазинов и что сотрудничеством с ними удовлетворены. О недоумении людей относительно гречки они проинформированы, и вопрос решается.
Что говорит торговец
Предприятие Rimi Latvia комментарий пока не предоставило.
В интервью агентству LETA председатель правления Rimi Latvia Валдис Турлайс заявил: "Инфляцию, конечно, мы ощущаем. Рост цен отличается в зависимости от поставщика и спроса. Средний уровень потребительских цен в августе был на 25,7% выше, чем в начале года. Мы говорили о ценах с поставщиками, и, конечно, чувствуется, что всем тяжелее. Больше всего цены выросли именно на свежие продукты - например, молочные продукты, куриное мясо, продукты переработки зерна. Это обычные продукты, поэтому покупатели это, вероятно, ощутят значительнее".
По поводу вопроса о дальнейшем росте цен Турлайс говорит: "Он отличается в разных категориях товаров. Есть категории, в которых цена не изменилась - например, детская одежда, сезонные овощи. В свою очередь, чем энергозатратнее производство, тем сложнее прогнозировать дальнейшую ситуацию и обещать, что цены больше не вырастут. Все зависит от доступности электричества и газа, а также от изменений цен".
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!