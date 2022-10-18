Покупатели удивлены взлетевшими ценами на гречку. Можно ли найти дешевле?

Что говорит производитель

Руководитель по торговле предприятия Voldemārs Оскар Микельсонс поясняет: "Цена на гречку может меняться в зависимости от ее размера, диаметра, примесей, а также от того, откуда она идет. Она может быть как из Литвы или Казахстана, так и из Польши и других мест".

Большую часть гречки Voldemārs покупает в Литве, часть поступает из Казахстана, рассказывает Микельсонс. Дальнейшая обработка гречки и ее упаковка осуществляется в Латвии.

"Мы отвечаем за качество своей гречки. Но в магазинах есть и такая, где через пакетики можно увидеть, что в ней много примесей", - указывает Микельсонс. Он рекомендует открывать пачки, произведенные разными фирмами, и сравнивать гречку. Скорее всего, разница будет видна и в том, как много в упаковке очищенной гречки и разных примесей.

Коммерческое отделение предприятия о цене гречки и условиях сотрудничества с Rimi Latvia говорит уклончиво, отмечая лишь, что наценка - это дело каждой сети магазинов и что сотрудничеством с ними удовлетворены. О недоумении людей относительно гречки они проинформированы, и вопрос решается.

Что говорит торговец

Предприятие Rimi Latvia комментарий пока не предоставило.

В интервью агентству LETA председатель правления Rimi Latvia Валдис Турлайс заявил: "Инфляцию, конечно, мы ощущаем. Рост цен отличается в зависимости от поставщика и спроса. Средний уровень потребительских цен в августе был на 25,7% выше, чем в начале года. Мы говорили о ценах с поставщиками, и, конечно, чувствуется, что всем тяжелее. Больше всего цены выросли именно на свежие продукты - например, молочные продукты, куриное мясо, продукты переработки зерна. Это обычные продукты, поэтому покупатели это, вероятно, ощутят значительнее".

По поводу вопроса о дальнейшем росте цен Турлайс говорит: "Он отличается в разных категориях товаров. Есть категории, в которых цена не изменилась - например, детская одежда, сезонные овощи. В свою очередь, чем энергозатратнее производство, тем сложнее прогнозировать дальнейшую ситуацию и обещать, что цены больше не вырастут. Все зависит от доступности электричества и газа, а также от изменений цен".