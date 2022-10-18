Примерно у 50% клиентов RNP увеличилась плата за управление домом

Внедрение мер экономии и повышение эффективности работы позволило компании добиться того, что плата за управление домами не выросла примерно в 40% обслуживаемых зданий.

Для 8% клиентов плата за управление домом увеличились на 10-15%, примерно для 2% - более чем на 15%. Это в основном касается домов с очень плохой платежной дисциплиной.

"Это была сложная задача, где практически все переменные показатели были против нас: в Европе, в том числе в Латвии небывало высокий уровень инфляции и дорогие энергоресурсы, выросли затраты во всех сферах услуг", - отмечает член правления RNP Бернхард Малиновскис.

В прошлом году RNP снизило плату за управление домами для 70% клиентов. Для того, чтобы плата осталась неизменной или была повышена незначительно, RNP пришлось повысить эффективность и сократить расходы по всем позициям, где это было возможно.

Как сообщалось, оборот муниципального предприятия RNP в 2021 году составил 61,603 млн евро, что на 7,3% больше, чем в 2020 году, а его прибыль составила 4,222 млн евро в отличие от убытков годом ранее, свидетельствуют данные Firmas.lv.