Бюрократии - нет: Левитс о задачах нового правительства

Как сообщила руководитель медиацентра канцелярии президента Юстине Дейчмане, во вторник, 18 октября, Левитс посетил с рабочим визитом в Екабпилсский край.

В ходе беседы обсуждались отношения самоуправления с государством. В связи с этим депутаты краевой думы отметили, что

процедура закупок в настоящее время является громоздкой и медленной, а это затрудняет работу самоуправления в чрезвычайных ситуациях, например, в условиях энергетического кризиса.

Представители думы сообщили, что с помощью средств из структурных фондов ЕС планируется реализовать проект по переходу с отопления газом на отопление щепой, снизив в следующем отопительном сезоне потребление газа на 90%, так как в настоящее время тариф на отопление в крае - один из самых высоких в стране. На данный момент в крае поступило уже более 3000 заявлений на компенсацию по оплате счетов за тепло и электроэнергию.