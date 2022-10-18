На переговорах о составе новой коалиции сокращение бюрократии в процессе закупок выдвигается как одна из задач нового правительства, сказал на встрече с представителями Екабпилсской краевой думы президент Эгил Левитс.
Бюрократии - нет: Левитс о задачах нового правительства
Как сообщила руководитель медиацентра канцелярии президента Юстине Дейчмане, во вторник, 18 октября, Левитс посетил с рабочим визитом в Екабпилсский край.
В ходе беседы обсуждались отношения самоуправления с государством. В связи с этим депутаты краевой думы отметили, что
процедура закупок в настоящее время является громоздкой и медленной, а это затрудняет работу самоуправления в чрезвычайных ситуациях, например, в условиях энергетического кризиса.
Представители думы сообщили, что с помощью средств из структурных фондов ЕС планируется реализовать проект по переходу с отопления газом на отопление щепой, снизив в следующем отопительном сезоне потребление газа на 90%, так как в настоящее время тариф на отопление в крае - один из самых высоких в стране. На данный момент в крае поступило уже более 3000 заявлений на компенсацию по оплате счетов за тепло и электроэнергию.
Президент также обсудил с депутатами результаты административно-территориальной реформы в Екабпилсском крае, которая объединила пять краев и город Екабпилс, получивший после реформы статус города государственного значения. Представители думы отметили, что реформа обеспечила улучшение финансовых возможностей, особенно для сельских районов, тем самым обеспечив более масштабное планирование развития. Самой сложной проблемой в регионе являются различия в уровне развития инфраструктуры на большой территории.
Обсуждался и наболевший в городе вопрос о реновации Екабпилсской государственной гимназии. Говоря о развитии всей сети школ, президент высоко оценил то, что во всех школах Екабпилсского края дети уже осваивают программу гражданской обороны.
В первой части рабочего визита президент также посетил местные предприятия - по производству дверей Brodoor и производству акустических панелей, колонок и громкоговорителей Aija Audio, которое расширило деятельность, укрепив свои позиции в этой рыночной нише.
Левитс также посетил одно из крупнейших в Екабпилсе предприятий, являющееся крупнейшим работодателем в регионе, - строительную компанию Jēkabpils PMK, которая сотрудничает со строительным факультетом Рижского технического университета в области разработки инновационных и энергоэффективных строительных материалов.
В ходе визита президент официально вручил руководству самоуправления Екабпилсского края новый герб.
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