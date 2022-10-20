Байден: Путин в "невообразимо тяжелом положении"

На пресс-конференции Байден ответил на вопрос журналистов о введении Путиным военного положения на оккупированных территориях Украины.

"Я думаю, что Владимир Путин находится в невообразимо сложном положении. И я думаю, это показывает, что единственный инструмент, который у него есть - это жестокое обращение с отдельными украинскими гражданами в Украине, чтобы попытаться запугать их и заставить капитулировать. Но они не собираются этого делать", - подчеркнул Байден.

Как сообщалось, в среду, 19 октября, Путин подписал указ о введении в Луганской и Донецкой "республиках" и на оккупированных территориях Запорожской и Херсонской областей Украины военного положения.

Используя это положение, российские оккупационные власти могут привлекать граждан Украины к рытью траншей и восстановлению разрушенных оккупантами "систем безопасности".

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что введение военного положения для Украины и ее вооруженных сил ничего не меняет.

"Введение "военного положения" на оккупированных территориях следует рассматривать лишь как псевдолегализацию мародерства и разграбления украинского имущества перед очередной "перегруппировкой", - написал Подоляк в Twitter. - Для Украины это ничего не меняет: мы продолжаем освобождение и деоккупацию наших территорий".