Направление экономики, с освоением которого у Латвии идет не особо хорошо

Второй фактор - это инвестиции. Принимая во внимание относительно маленький масштаб латвийской экономики, у частного сектора может быть недостаточно ресурсов, чтобы можно было реализовать введение круговой экономики. Именно поэтому очень важно сотрудничество между государством, предприятиями и публичным сектором.

Регулирование ЕС и Латвия

В Евросоюзе круговая экономика является одним из главных направлений развития. Как с введением этого регулирования дела обстоят у Латвии?

Сотрудники представительства Еврокомиссии в Латвии порталу TVNET сказали, что, согласно сообщению Еврокомиссии о Латвии за 2022 год, введение круговой экономики признано одной из главных проблем политики окружающей среды и климата.

В плане круговой экономики результаты у Латвии все хуже, и Еврокомиссия призывает страну активно брать на себя инициативу, чтобы решить этот вопрос.

"Уровень циркулярности в Латвии в 2016 году был 6,5%, и с того времени он продолжает снижаться, достигнув в 2020 году 4,2%, что в три раза меньше среднего показателя по ЕС. В сообщении также констатируется, что в 2020 году Латвия, к сожалению, не достигла цели по переработке отходов - 50%, поэтому необходимы большие усилия и старания, чтобы достичь выдвинутой на 2025 год цели по переработке отходов в размере 55%", - отмечают в представительстве Еврокомиссии в Латвии.