В последние годы все большее внимание обращается на переработку отходов и другие решения, позволяющие бороться с загрязнением окружающий среды и климатическими изменениями. Эти процессы изменили и экономику, позволив развиться круговой экономике (экономике замкнутого цикла). О ней периодически что-то слышно, однако не всем понятно, что это означает. Портал TVNET объясняет, что такое круговая экономика и как обстоят дела с ее введением в Латвии.
Направление экономики, с освоением которого у Латвии идет не особо хорошо
Что такое круговая экономика (экономика замкнутого цикла)?
Короткое определение, которое утвердил Европарламент, свидетельствует, что круговая экономика - это модель производства и потребления, которая предусматривает совместное использование, аренду, повторное использование, ремонт, восстановление имеющихся материалов и продуктов и их переработку после по возможности наиболее длительного периода времени. Таким образом продлевается цикл оборота продуктов.
Это означает, что с введением такой модели следует до минимума снизить объем отходов. Например, когда заканчивается срок использования какого-то продукта - например, мобильный телефон отслужил свое, - его материалы следует не выбрасывать, а вернуть в экономику, целесообразно использовать их повторно, создав тем самым дополнительную ценность продукта.
До этого мы по привычке жили с подходом "взял, произвел, потребил и выбросил". Это традиционная модель линейной экономики, в основе которой много дешевых, легкодоступных материалов и энергии. Именно из-за этой модели сложилась ситуация, в которой возникли большие горы мусора.
В чем польза?
Экономист Банка Латвии Клавс Зутис в свой статье на Makroekonomika.lv указывает, что теоретически развитие круговой экономики предусматривает ряд преимуществ.
"Уже в самих основах круговая экономика включает в себя более эффективное использование ресурсов, что снижает производственные расходы. Более низкие расходы позволили бы латвийским предприятиям быть более конкурентоспособными на экспортных рынках. В случае развития новой отрасли народного хозяйства были бы созданы новые рабочие места в сферах, связанных с окружающей средой, которые часто хорошо оплачиваются. Тенденции последних лет свидетельствуют, что эти сферы быстро развиваются", - пишет Зутис.
В плане экономической перспективы большая часть латвийских ресурсов импортируется, и более эффективное использование этих ресурсов при помощи круговой экономики снизило бы спрос на зарубежные ресурсы, так как многие материалы удерживались бы внутри государства.
Европарламент отмечает, что главные преимущества круговой экономики - сэкономленные средства для предприятий в Евросоюзе, а также снижение эффекта выбросов парниковых газов.
Движение к круговой экономике может означать и такие преимущества, как улучшенная безопасность поставок сырья, снижение давления на окружающую среду, стимуляция инноваций, увеличение экономического роста и создание новых рабочих мест. Это позволило бы создавать более крепкие и новаторские продукты, что в долгосрочной перспективе позволило бы сэкономить средства.
Экономист Зутис указывает, что для введения круговой экономики в Латвии есть два главных препятствия. Первое препятствие - чтобы ввести такую экономическую модель, необходимы специализированные знания и инновации.
"Часто эти специализированные знания концентрируются не в частном секторе, а в публичном, а это означает, что необходимо способствовать сотрудничеству между государственными учреждениями и предприятиями", - отмечает Зутис.
Второй фактор - это инвестиции. Принимая во внимание относительно маленький масштаб латвийской экономики, у частного сектора может быть недостаточно ресурсов, чтобы можно было реализовать введение круговой экономики. Именно поэтому очень важно сотрудничество между государством, предприятиями и публичным сектором.
Регулирование ЕС и Латвия
В Евросоюзе круговая экономика является одним из главных направлений развития. Как с введением этого регулирования дела обстоят у Латвии?
Сотрудники представительства Еврокомиссии в Латвии порталу TVNET сказали, что, согласно сообщению Еврокомиссии о Латвии за 2022 год, введение круговой экономики признано одной из главных проблем политики окружающей среды и климата.
В плане круговой экономики результаты у Латвии все хуже, и Еврокомиссия призывает страну активно брать на себя инициативу, чтобы решить этот вопрос.
"Уровень циркулярности в Латвии в 2016 году был 6,5%, и с того времени он продолжает снижаться, достигнув в 2020 году 4,2%, что в три раза меньше среднего показателя по ЕС. В сообщении также констатируется, что в 2020 году Латвия, к сожалению, не достигла цели по переработке отходов - 50%, поэтому необходимы большие усилия и старания, чтобы достичь выдвинутой на 2025 год цели по переработке отходов в размере 55%", - отмечают в представительстве Еврокомиссии в Латвии.
Способствование круговой экономике - вопрос не только о защите окружающей среды, но и о развитии экономики и способствовании продуктивности. Например, согласно проведенному Еврокомиссией исследованию, у круговой экономики есть потенциал до 2030 года внести дополнительный вклад в ВВП в размере 0,5% и создать 700 000 новых рабочих мест в Евросоюзе.
Продуктивность ресурсов в Латвии, которая показывает, насколько хорошо мы можем использовать материалы, чтобы строить свое благосостояние, ниже, чем в среднем по ЕС. В 2020 году на килограмм потребленного материала в Латвии уровень платежеспособности составил 1,6 - такая продуктивность ресурсов гораздо ниже среднего показателя ЕС - 2,2 на кг. Материалоемкость - примерно на 15% выше, чем в среднем по ЕС.
4 сентября 2020 года Кабинет министров утвердил План действий по переходу к круговой экономике на 2020-2027 годы, который устанавливает действия и приоритеты Латвии в соответствии с рамками европейского зеленого курса и может помочь Латвии ввести систематические изменения и определить необходимые стратегические инвестиции для продвижения круговой экономики.
По мнению Еврокомиссии, Латвии важно сконцентрироваться на удачном введении этого плана, и Еврокомиссия отмечает реальные положительные результаты плана. Например, в 2021 году была введены депозитная система тары напитков, что является важным шагом к увеличению оборотных материалов.
Кроме того, важно отметить, что Еврокомиссия положительно оценивает рост зеленых публичных закупок, который в 2020 году достиг 25% в финансовом выражении и 15,4% в численном выражении от всех публичных закупок. Такое развитие увеличивает спрос на долгосрочные продукты, способствуя, таким образом, их производству.
В Латвии ответственное за окружающую среду и связанные с ней политические инициативы учреждение - Министерство защиты среды и регионального развития, которое вводит план действия круговой экономики согласно утвержденному Кабинетом министров плану действий перехода к круговой экономике на 2020-2027 годы.
План действий
Европейская комиссия предоставляет рекомендации политикам для достижения общих целей Европейского союза. План действий по экономике замкнутого цикла, принятый Европейской комиссией в марте 2020 года, является частью инициатив зеленого курса.
"План действий предусматривает проведение мероприятий в каждом из циклов жизни продуктов, чтобы модернизировать и переделать экономику, в то же время защищая окружающую среду.
Размышляя о цикле продукта, важно оценить, являются ли сырье, дизайн и производство продукта устойчивыми и допускают ли повторное использование и/или переработку продукта или материалов, используемых для его изготовления.
Мусорные полигоны должны быть самым последним и самым нежелательным действием", - указывают в представительстве Еврокомиссии в Латвии.
Главная цель - создавать такие новые продукты, которые бы служили долго и позволили жителям Евросоюза полностью принимать участие в круговой экономике и получать пользу от положительных перемен. В то же время нужно отметить, что Латвии важно наращивать инвестиции и конкурентоспособные безвредные для окружающей среды технологии, где большое значение имеют именно частные инвестиции, которые ранее росли медленнее, чем публичные расходы.
Статья создана при финансовой поддержке Латвийского фонда защиты окружающей среды
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