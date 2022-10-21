Лидеры Европейского союза (ЕС) в пятницу утром достигли договоренности о "дорожной карте" с целью введения в течение нескольких недель мер по защите европейских потребителей от роста цен на энергоресурсы.
ЕС договорился о "дорожной карте" по сдерживанию цен на энергоресурсы
Соглашение было достигнуто после обсуждения обширных предложений по снижению расходов на энергоресурсы в условиях, когда война в Украине приводит к значительному росту цен на газ.
С приближением зимы 27 стран-членов ЕС уже несколько месяцев обсуждают, как решить проблему резкого роста цен на отопление для домохозяйств и предприятий.
Хотя в коммюнике саммита выражена решимость добиться решения проблемы роста цен на энергоресурсы, еще предстоят сложные переговоры. Одним из шагов в этом направлении станет встреча министров энергетики стран ЕС в Люксембурге на следующей неделе.
Достигнутое на саммите соглашение означает "ясную дорожную карту для продолжения работы над вопросом цен на энергоресурсы", заявила на пресс-конференции по итогам саммита председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.
В соглашении лидеры стран призывают Европейскую комиссию и страны ЕС найти в ближайшие недели способы защитить потребителей от высоких цен, при этом "сохраняя глобальную конкурентоспособность Европы (...) и целостность единого рынка".
По крайней мере 15 стран ЕС, т. е. более половины блока, пытаются добиться введения амбициозного потолка цен, но крупнейшая экономика Европы Германия выступает против этих мер, опасаясь, что это нанесет ущерб конкурентоспособности ЕС и приведет к переориентации поставок газа на более привлекательные рынки Азии.
Президент Франции Эммануэль Макрон приветствовал итоги саммита, заявив, что следующие две-три недели позволят Европейской комиссии прийти к механизмам сдерживания цен. "Это очень четкий сигнал рынкам о нашей решимости и единстве", - сказал Макрон.
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что достигнут "хороший прогресс".
В свете опасений Германии в соглашении выражена поддержка совместным закупкам энергетических гигантов ЕС для достижения более низких цен на пополнение резервов при условии учета "национальных потребностей".
Еще один пункт соглашения наделяет Европейскую комиссию правом устанавливать "коридор" цен на газ, чтобы осуществлять вмешательство, когда цены выходят из-под контроля.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!