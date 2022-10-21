ЕС договорился о "дорожной карте" по сдерживанию цен на энергоресурсы

Соглашение было достигнуто после обсуждения обширных предложений по снижению расходов на энергоресурсы в условиях, когда война в Украине приводит к значительному росту цен на газ.

С приближением зимы 27 стран-членов ЕС уже несколько месяцев обсуждают, как решить проблему резкого роста цен на отопление для домохозяйств и предприятий.

Хотя в коммюнике саммита выражена решимость добиться решения проблемы роста цен на энергоресурсы, еще предстоят сложные переговоры. Одним из шагов в этом направлении станет встреча министров энергетики стран ЕС в Люксембурге на следующей неделе.

Достигнутое на саммите соглашение означает "ясную дорожную карту для продолжения работы над вопросом цен на энергоресурсы", заявила на пресс-конференции по итогам саммита председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

В соглашении лидеры стран призывают Европейскую комиссию и страны ЕС найти в ближайшие недели способы защитить потребителей от высоких цен, при этом "сохраняя глобальную конкурентоспособность Европы (...) и целостность единого рынка".