Swedbank предупреждает о мошенниках с фейковыми лотереями

Фролов указывает - если кто-то обещает невероятную прибыль, скорее всего, это мошенничество.

В сфере инвестиций все участники рынка работают в более-менее одинаковых условиях, поэтому рекомендуется всегда быть уверенным в коммерсанте, предлагающем инвестиционные услуги. Это можно проверить на сайте Комиссии по рынку финансов и капитала. Обычно такие мошенники уговаривают установить программу AnyDesk, которая позволяет после этого получить информацию, например, о данных карт или доступе к интернет-банку.

Кроме того, мошенники активизировались и в попытках обмануть сотрудников предприятий. Swedbank информирует, что в отдельных случаях поступала информация, что предприятия теряли деньги, так как перевели их на указанные мошенниками счета.

Им удалось произвести впечатление, что у партнеров по сотрудничеству изменились реквизиты, и они предоставили поддельные счета. Самый простой способ, как убедиться в том, что смена счета произошла на самом деле и это не мошенничество - связаться с партнером по сотрудничеству по другому каналу связи.

Принимая во внимание, что действия мошенников продолжаются, Swedbank призывает клиентов критически относиться к каким-либо звонкам или сообщениям о состоянии банковского счета, особенно если они поступают на русском языке. Если у работников банка возникают подозрения, что данные клиента попали в руки мошенников, Swedbank незамедлительно блокирует доступ к счету, интернет-банку и платежным картам, а не звонит клиентам.

Кроме того, Swedbank призывает общественность сообщать администрации соцсетей о подозрительной рекламе, так как часто мошенническое содержание можно раскусить и "отметить" его как возможное мошенничество. Чем больше таких сообщений будет, тем меньше будет людей, которые могут попасть в руки мошенников. Кроме того, нужно помнить, что со временем действия мошенников меняются, поэтому Swedbank призывает клиентов не забывать о золотом правиле - данные находятся в безопасности до тех пор, пока они никому не разглашены. В свою очередь в случае малейших сомнений всех клиентов призывают незамедлительно связаться с консультационным центром банка.