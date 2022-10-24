Латвия взяла в долг почти миллиард евро

В четверг, 20 октября, Государственная казна выпустила еврооблигации со сроком погашения в марте 2027 года, привлекая финансирование в размере 850 млн евро с доходностью 4,198% и зафиксировав ставку купона на уровне 3,875%.

Общий спрос на латвийские еврооблигации превысил 2,1 миллиарда евро. Всего поступили заявки от более чем 80 инвесторов, сообщает Госказна.

Ценные бумаги были приобретены инвесторами из ряда европейских стран, например, Германии, Австрии, стран Северной Европы, Швейцарии, стран Бенилюкса.

Ведущими банками эмиссии стали Citi, Deutsche Bank, Erste Group и Nomura.

В последний раз Латвия занимала средства на международных финансовых рынках в конце июня 2021 года, когда Госказна выпустила семилетние облигации и привлекла 500 миллионов евро.