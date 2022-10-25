Газу из РФ нашлась замена? В Испании пробка из СПГ-танкеров

Видео: Сможет ли СПГ заменить в Германии газ из России

Но эти правила предусматривают, что на 95 процентов должно быть заполнено газом каждое газохранилище. Чего пока в стране не наблюдается. Где-то его больше, где-то меньше. Так, самое большое немецкое газохранилище в Редене было заполнено к середине октября на 87,08 процента. После того, как с 1 сентября в Германию больше не поступает российский газ, ФРГ получает его по трубопроводам из Норвегии, Бельгии, Нидерландов и Франции.

А к концу года на побережье Северного и Балтийского морей в Германии должны быть введены в эксплуатацию три терминала для приема сжиженного газа. Пока у Германии нет ни одного СПГ-терминала. Предстоящей зимой у ФРГ появится два плавучих СПГ-терминала в Вильгельмсхафене и Брунсбюттеле, в которых будет приниматься и регазифицироваться импортируемый в Германию сжиженный газ. Общая мощность их составляет до 12,5 миллиардов кубометров в год. В Штаде и Лубмине появятся еще два терминала.

Спрос на СПГ снова будет расти

Джемс Уоделл, эксперт по вопросам энергетики британcкой консалтинговой фирмы Energy Aspects, полагает, что с наступлением холодов спрос на газ существенно увеличится. "Во время отопительного сезона с ноября по январь нам понадобится больше газа", - отметил он в интервью DW.