Все со скидкой: первый в Балтии магазин, спасающий продукты питания

По словам партнера SRINI Маттиаса Мельдера, магазин по спасению продуктов питания охватывает важную часть жизненного цикла продуктов и экономит деньги как продавцов, так и покупателей. "Мы получаем такие продукты дешево и продаем их тоже очень дешево. По сравнению с магазинными ценами товары зачастую наполовину, а то и на три четверти дешевле. А покупателей много - например, недавно всего за полдня было куплено 3200 шоколадных батончиков Kalev", - добавил Мельдер.

Сейчас в ассортименте Sumena около двух сотен продуктов: от сладостей и соков до сухих продуктов и кормов для животных. "К концу года выбор вырастет до пятисот, а наш долгосрочный план состоит в том, чтобы в Sumena можно было приобрести большую часть обычной продовольственной корзины. У нас нет скоропортящихся товаров, таких как молочные и мясные продукты, а также других товаров, у которых уже наступил срок "годен до", - пояснил Йоозеп Кальюла.

"Годен до" и "лучше употребить до" - это совершенно разные понятия. Для продуктов, хранящихся при комнатной температуре, срок "лучше употребить до" - это просто рекомендация производителя.

"Еда вполне съедобна и обычно имеет такой же вкус даже спустя годы после наступления даты "лучше употребить до". Люди часто этого не знают и совершенно напрасно выбрасывают много хорошей еды. В нашей команде есть специалисты по здоровью, и все товары, продаваемые в магазине, без сомнения, безопасны, - сказал Кальюла. - Наша главная цель - изменить отношение людей. Люди не должны думать, будто в покупке продуктов, у которых приближается срок "лучше употребить до", есть что-то странное. На самом деле это очень разумно с точки зрения как пользы для природы, так и возможности сэкономить сотни евро покупателям".

В отдаленной перспективе план бизнесменов состоит в том, чтобы автоматизировать предложение продуктов "лучше употребить до" конечным пользователям через их платформу по всему миру.