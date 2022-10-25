Станут ли счета за электроэнергию еще выше? Sadales tīkls тоже хочет поднять тариф

Уже объявлено, что тарифы Augstsprieguma tīkls со следующего года могут вырасти в несколько раз, поэтому Sadales tīkls уже работает над расчетами по оценке влияния стоимости нового тарифа на передачу на тариф распределения.

Проект стоимости тарифов, представленный Augstsprieguma tīkls, будет оцениваться Комиссией по регулированию общественных услуг (SPRK), но очевидно, что он окажет значительное влияние на клиентов Sadales tīkls, так как на услуги передачи приходится примерно треть общей стоимость услуги по распределению электроэнергии.

Кроме того, в новом тарифном проекте Augstsprieguma tīkls самое большое бремя затрат напрямую ложится на Sadales tīkls и ее клиентов.

По словам Янсонса, Augstsprieguma tīkls предлагает увеличить плату за передачу электроэнергии почти на 400% и увеличить плату за мощность примерно на 50% для клиентов Sadales tīkls, что приведет к увеличению общей платы за передачу более чем на 100%.

Поэтому уже в конце сентября, с учетом растущих расходов, в результате которых компания уже работает в убыток, Sadales tīkls представила в SPRK первый вариант корректировки тарифа. Согласно порядку, информация о расчете объема тарифа будет опубликована за один месяц до вступления в силу нового тарифа.

Председатель правления Sadales tīkls констатирует, что операторам системы электроснабжения удалось отложить этап повышения тарифов на более длительный срок, чем, например, в сфере теплоснабжения или газоснабжения, однако на данный момент рост затрат уже не позволяет предоставлять качественный и безопасный сервис в рамках имеющихся доходов. "Следует подчеркнуть, что распределительный тариф не повышался с 2016 года, более того, в 2020 году он был дополнительно снижен в среднем на 5,5%", - отметил Янсонс.

По мнению председателя правления, правительство может уменьшить влияние повышения тарифа, поддержав население и компании.