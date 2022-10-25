Вт, 25.10.2022
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
О нас
Рассылка
LAT
Искать

Самоуправления получат 10 млн евро на электробусы для перевозки школьников

rus.tvnet.lv/LETA
Самоуправления получат 10 млн евро на электробусы для перевозки школьников
Facebook OK Telegram Whatsapp
Comments
Значок электроавтомобиля. Иллюстративное фото
Значок электроавтомобиля. Иллюстративное фото Фото: Ieva Leiniša/LETA

Самоуправления получат 10 млн евро из Фонда восстановления ЕС на покупку электробусов, свидетельствуют принятые правительством во вторник правила.

Средства будут выделены в виде грантов для замены транспортных средств, работающих на ископаемом топливе, транспортом с нулевым уровнем выбросов, то есть электробусами, чтобы самоуправления могли доставлять школьников в школы и обратно.

Программа грантов будет финансироваться из Фонда восстановления ЕС при условии, что будет закуплено не менее 15 электробусов и при необходимости будет создана соответствующая зарядная инфраструктура для их обслуживания.

Планируется, что в результате реализации проекта будет остановлена эксплуатация не менее 15 устаревших автобусов, работающих на ископаемом топливе.

В автобусных парках самоуправлений имеется 132 автобуса старше 20 лет, в том числе 21 автобус, возраст которых составляет 33-45 лет.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Ключевые слова
Читать также
Актуально
Наверх