Самоуправления получат 10 млн евро из Фонда восстановления ЕС на покупку электробусов, свидетельствуют принятые правительством во вторник правила.
Самоуправления получат 10 млн евро на электробусы для перевозки школьников
Средства будут выделены в виде грантов для замены транспортных средств, работающих на ископаемом топливе, транспортом с нулевым уровнем выбросов, то есть электробусами, чтобы самоуправления могли доставлять школьников в школы и обратно.
Программа грантов будет финансироваться из Фонда восстановления ЕС при условии, что будет закуплено не менее 15 электробусов и при необходимости будет создана соответствующая зарядная инфраструктура для их обслуживания.
Планируется, что в результате реализации проекта будет остановлена эксплуатация не менее 15 устаревших автобусов, работающих на ископаемом топливе.
В автобусных парках самоуправлений имеется 132 автобуса старше 20 лет, в том числе 21 автобус, возраст которых составляет 33-45 лет.
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