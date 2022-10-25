В домах советской постройки температура в квартирах может отличаться на 7 градусов

"Если сильно не перестраивать систему, самое оптимальное решение - встроить в систему балансиры стояков. Сейчас появляются первые дома, принявшие такое решение", - рассказал руководитель отдела коммуникации Rīgas namu pārvaldnieks (RNP) Кристс Лейшкалнс.

Встраивание балансиров стоит несколько тысяч евро, однако это нельзя сравнить с расходами на полную реновацию. Это позволит снизить разницу в температурах в самой теплой и самой холодной квартире с 5-7 до 2-3 градусов. Такое решение дает достаточно большую экономию, чтобы окупиться с течением лет, говорит Лейшкалнс.

В домах RNP на этой неделе отопление, скорее всего, периодически будет выключаться, так как на всех теплоразделительных пунктах есть измеритель внешней температуры воздуха, и, когда температура воздуха превышает 12 градусов, отопление выключается автоматически.