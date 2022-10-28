15 апреля 1991 года в Юрмале в своем доме была зверски убита семья известного латышского художника. Преступники не пожалели и десятилетнего мальчика. Этим цепочка кровавых событий только началась и привела за сотни километров - в Ленинград, где от рук преступников пострадала известная российская актриса Алиса Фрейндлих. В ходе следствия открылось, что преступления планировала красивая молодая женщина. Главарь банды из-за нее покончил с собой.

Весна 1991 года. В обществе царит приподнятое настроение. Зимой многие были на баррикадах, только закончился референдум, в ходе которого на вопрос "Вы за демократическую и независимую Латвию?" абсолютное большинство ответило "да" - почти 74% из 87% обладающих правом голоса, которые приняли участие в опросе. Работы нет, однако есть большие надежды и вера в восстановление государства. Расцветают кооперативы, торгующие "вареными" джинсами и ботинками, растворяющимися уже во время второй носки. Среди базарных ларьков бродят типы с бритыми головами в турецких кожанках и спортивных штанах. По вечерам люди прилипают к экранам телевизоров, чтобы подвергнуться массовому гипнозу Кашпировского.