В июне 2009 года в автобус, следовавший в прибрежный ирландский город Слайго, вошел худощавый мужчина в черной одежде. Три дня спустя его тело было найдено на пляже. Так началась история, которая до сих пор остается неразгаданной и вызывает вопросы как у следователей, так и у журналистов, режиссеров и интернет-детективов.
Вечером этот человек сел в такси у железнодорожной станции, чтобы доехать до центра города. Это часто называют доказательством того, что он никогда прежде не был в Слайго: от станции до центра можно было дойти за 10 минут. Однако мужчина был с двумя сумками, да и его возраст, выдаваемый сединой, возможно, объясняет, почему он решил воспользоваться такси.