В июне 2009 года в автобус, следовавший в прибрежный ирландский город Слайго, вошел худощавый мужчина в черной одежде. Три дня спустя его тело было найдено на пляже. Так началась история, которая до сих пор остается неразгаданной и вызывает вопросы как у следователей, так и у журналистов, режиссеров и интернет-детективов.

Вечером этот человек сел в такси у железнодорожной станции, чтобы доехать до центра города. Это часто называют доказательством того, что он никогда прежде не был в Слайго: от станции до центра можно было дойти за 10 минут. Однако мужчина был с двумя сумками, да и его возраст, выдаваемый сединой, возможно, объясняет, почему он решил воспользоваться такси.

Первая гостиница, куда он зашел, оказалась переполнена. На дворе был пятничный вечер, разгар туристического сезона. Во второй гостинице ему повезло больше: он сразу оплатил проживание на три дня. На стойке регистрации он назвал свой адрес - Вена, Австрия, что совпадало с его немецким акцентом. Имя он записал ручкой отеля - Петер Бергман. Никто не попросил у него удостоверение личности.