Счета за электричество в первом полугодии выросли на 31-60%

Домохозяйства с потреблением электроэнергии до 1000 киловатт-часов (кВт/ч) в год платили первом полугодии 2022 года в среднем 0,289 евро за кВт/ч, что на 31,4% больше, чем в первом полугодии 2021 года.

Домохозяйства с потреблением электроэнергии от 1000 кВт/ч до 2500 кВт/ч в год платили в первом полугодии текущего года в среднем 0,231 евро за кВт/ч, что на 35,9% больше, чем в первом полугодии прошлого года, а для домохозяйств с потреблением от 2500 кВт/ч до 5000 кВт/ч стоимость электроэнергии увеличилась на 60% - до 0,224 евро за кВт/ч.

При этом у домохозяйств, чье годовое потребление составляет от 5 000 кВт/ч до 15 000 кВт/ч, плата за электроэнергию увеличилась в среднем на 49% - до 0,213 евро за кВт/ч, а у тех, чье потребление превышает 15 000 кВт/ч в год, суммы счетов выросли на 43,3% и составили в среднем 0,205 евро за кВт/ч.