Маск заявил, что купил Twitter и объяснил почему

"Причина, по которой я купил Twitter, кроется в том, что для будущего цивилизации важно иметь цифровую городскую площадь, где можно будет обсуждать широкий круг идей, и не скатываться в насилие", - написал миллиардер.

Маск подписал сделку на 44 миллиарда долларов о покупке Twitter в апреле, но в июле объявил, что отказывается от покупки, и обвинил Twitter в вводящих в заблуждение заявлениях о количестве поддельных аккаунтов на платформе.

В начале октября Маск выразил готовность продолжить приобретение Twitter и направил в Twitter письмо с предложением завершить его.

При этом американские СМИ отмечают, что сделка по покупке компании за 44 млрд долларов будет заключена до конца недели.

Dear Twitter Advertisers pic.twitter.com/GMwHmInPAS — Elon Musk (@elonmusk) October 27, 2022