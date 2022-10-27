Американский миллиардер Илон Маск объявил, что купил социальную сеть Twitter, чтобы способствовать здоровому обсуждению широкого круга идей и противодействовать тенденции разделения социальных сетей на "крайне правые и крайне левые эхо-комнаты", которые могут генерировать ненависть и разделять общество. Об этом сообщает "Новая Газета. Европа".
Маск заявил, что купил Twitter и объяснил почему
"Причина, по которой я купил Twitter, кроется в том, что для будущего цивилизации важно иметь цифровую городскую площадь, где можно будет обсуждать широкий круг идей, и не скатываться в насилие", - написал миллиардер.
Маск подписал сделку на 44 миллиарда долларов о покупке Twitter в апреле, но в июле объявил, что отказывается от покупки, и обвинил Twitter в вводящих в заблуждение заявлениях о количестве поддельных аккаунтов на платформе.
В начале октября Маск выразил готовность продолжить приобретение Twitter и направил в Twitter письмо с предложением завершить его.
При этом американские СМИ отмечают, что сделка по покупке компании за 44 млрд долларов будет заключена до конца недели.
Dear Twitter Advertisers pic.twitter.com/GMwHmInPAS— Elon Musk (@elonmusk) October 27, 2022
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