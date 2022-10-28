Пт, 28.10.2022
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
О нас
Рассылка
LAT
Искать

Рождество уже не то: Юрмала и Даугавпилс сэкономят на праздничной подсветке

rus.tvnet.lv/LETA
Рождество уже не то: Юрмала и Даугавпилс сэкономят на праздничной подсветке
Facebook OK Telegram Whatsapp
Comments
Рождественские украшения в Огре. Иллюстративное фото
Рождественские украшения в Огре. Иллюстративное фото Фото: Edijs Pālens/LETA

Накануне зимних праздников Даугавпилс и Юрмала сообщили агентству LETA, что сэкономят на рождественской подсветке.

В Юрмале из соображений экономии будет сокращено время, когда включены рождественские декорации, сообщили агентству в муниципалитете.

В этом году в Юрмале будет несколько рождественских елок, а также украшения и подсветка в городе и парках. Количество декораций не уменьшится, но, скорее всего, уменьшится время включения для экономии электричества.

Даугавпилс таже сэкономит на рождественском декоративном освещении. "В этом году, как обычно, в Даугавпилсе будет установлено рождественское декоративное освещение, но из соображений экономии оно будет уменьшено, будет гореть меньше времени, и город будет освещаться меньше дней, чем обычно", - сказала главный художник Даугавпилса Ингуна Левша.

При этом она добавила, что в целом город будет выглядеть не хуже, чем в другие годы.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Ключевые слова
Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх