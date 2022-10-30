Yle: полиция Финляндии обнаружила у криминальных группировок оружие из Украины

"Мы находим признаки того, что это оружие уже находится в Финляндии", – сказал комиссар Центральной криминальной полиции Кристер Альгрен, по словам которого оружие также уже было обнаружено в Швеции, Дании и Нидерландах.

Он также рассказал, что одним из каналов сбыта являются банды байкеров: "В Финляндии действуют три крупнейшие в мире мотоциклетные банды, представляющие собой международные преступные организации. Одной из них является Bandidos MC, которая имеет филиалы в каждом крупном городе Украины".

Об угрозе контрабанды оружия из Украины говорилось и раньше

В июле этого года Rus.Postimees писал, что по данным Европол, существует потенциальная угроза попадания огнестрельного оружия не в те руки, как это происходило в зонах боевых действий в прошлом.

"Что касается войны в Украине, Европол предупредил, что распространение огнестрельного оружия и взрывчатых веществ в Украине может привести к увеличению незаконного оборота огнестрельного оружия и боеприпасов в ЕС через установленные маршруты контрабанды или онлайн-платформы. Эта угроза может даже возрасти после окончания конфликта", – отметили в управлении.