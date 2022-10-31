Банки договорились: между банкоматами не более 20 км

В 2023 году достигнута договоренность о продолжении реализации мер по обеспечению доступности жителям Латвии наличных денег. Продлевая действие меморандума, подписавшие его стороны договорились сохранить существующую сеть банкоматов до 1 января 2024 года, не сокращая количество банкоматов более чем на 5%,

и при создании сети банкоматов соблюдать дистанцию не более 20 километров по прямой до ближайшего банкомата из любой точки Латвии.

"Цифровое развитие в последние годы было особенно быстрым и будет еще больше ускоряться для укрепления международной конкурентоспособности Латвии, однако обращение наличных денег также имеет свое место в национальной экономике", - сказала председатель правления Ассоциации финансовой отрасли Санита Баяре.

Она отметила, что дальнейшее внимание следует уделить разъяснительной работе, доступности информации и совместимости банковских решений, чтобы обеспечить постоянную модернизацию услуг банков и других поставщиков финансовых услуг, а также ограничить обращение нелегальных денег и сократить теневую экономику.

"Наличные деньги являются частью критической инфраструктуры финансового сектора, поэтому мы продолжаем работать вместе с отраслью для реализации мер по обеспечению доступности наличных денег в "мирное" время, а также для того, чтобы быть готовыми обеспечивать населению доступ к их средствам в кризисных ситуациях", - сказал член правления Банка Латвии Зита Зариня.

Она отметила, что наличные деньги останутся важным инструментом расчетов и накоплений - развитие безналичных платежей не изменит эту ситуацию, а лишь расширит для общества возможности выбора и удобство.