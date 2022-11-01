"Нефтяное поражение" Кремля: Россия не может найти новый рынок нефти на смену ЕС

Это, в свою очередь, значительно усложняет контроль за экспортом российской нефти, так как большое количество судов идет в Индию, а другие - в восточный Китай. Кратчайший путь в Индию пролегает через российский черноморский порт Новороссийск - отсюда судно достигает пункта назначения за две с половиной недели. Из порта Козьмино корабли идут в Индию 3,5 недели.

Однако проблема в том, что российскую нефть перевозят танкерами, зарегистрированными в других странах. В октябре произошел негативный для России поворот - владельцы греческих танкеров стали отказываться от перевозки российской нефти. Греческие корабли играют очень важную роль в экспорте российской нефти, так как в октябре они обеспечили 42% экспорта российской нефти по морю. Однако в сентябре этот показатель составлял 56%.

Чтобы Россия не почувствовала уход с европейского экспортного рынка, ей нужно очень быстро обеспечить и покупателей, и необходимую логистику. Однако времени слишком мало, и вряд ли России удастся найти рынок сбыта для почти 1,4 млн баррелей нефти в сутки за столь короткое время.