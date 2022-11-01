Хотя российская пропагандистская машина продолжает декларировать бесконечные победы на всех фронтах, на деле все не так радужно - ни на поле боя в Украине, ни на рынке нефти. Здесь Москве не удалось найти новый рынок, который позволил бы полностью заменить экспорт из Евросоюза (ЕС), сообщает Bloomberg.
"Нефтяное поражение" Кремля: Россия не может найти новый рынок нефти на смену ЕС
Уже весной власти ЕС объявили о постепенном введении запрета на импорт российской нефти, в результате чего европейский рынок будет закрыт для России с 5 декабря. Изначально Россия хвасталась, что нашла "спасение" у трех стран - Китая, Индии и Турции. Другие покупатели российской нефти не столь влиятельны. Хотя в конце октября поставки российской нефти морем в эти страны увеличились, однако в целом динамика поставок российской нефти негативная.
Всего в последние дни октября Россия экспортировала в среднем три миллиона баррелей нефти в сутки. Около 740 000 баррелей было поставлено в страны Европы, рынок которых будет недоступен с декабря.
Через месяц Россия также потеряет 650 000 баррелей трубопроводных поставок в Польшу и Германию. Таким образом, у Москвы есть месяц, чтобы найти новый рынок сбыта для 1,4 млн баррелей нефти в сутки.
В первую очередь следует учитывать, что географически часть России является частью Европы, поэтому логистика нефти в ЕС относительно проста. При экспорте в другие страны вступают в силу различные вызовы, связанные с логистикой - России придется найти больше судов для перевозки нефти на более дальние расстояния.
Это, в свою очередь, значительно усложняет контроль за экспортом российской нефти, так как большое количество судов идет в Индию, а другие - в восточный Китай. Кратчайший путь в Индию пролегает через российский черноморский порт Новороссийск - отсюда судно достигает пункта назначения за две с половиной недели. Из порта Козьмино корабли идут в Индию 3,5 недели.
Однако проблема в том, что российскую нефть перевозят танкерами, зарегистрированными в других странах. В октябре произошел негативный для России поворот - владельцы греческих танкеров стали отказываться от перевозки российской нефти. Греческие корабли играют очень важную роль в экспорте российской нефти, так как в октябре они обеспечили 42% экспорта российской нефти по морю. Однако в сентябре этот показатель составлял 56%.
Чтобы Россия не почувствовала уход с европейского экспортного рынка, ей нужно очень быстро обеспечить и покупателей, и необходимую логистику. Однако времени слишком мало, и вряд ли России удастся найти рынок сбыта для почти 1,4 млн баррелей нефти в сутки за столь короткое время.
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