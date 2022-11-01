В Кекаве подешевеет отопление. При этом тариф останется одним из самых высоких в Латвии

В настоящее время тариф для потребителей тепловой энергии в Кекаве, Рамаве, Катлакалнсе и Валдлаучи составляет 279,51 евро за мегаватт-час (МВт/ч), а новый тариф предусматривает снижение до 237,36 евро за МВт/ч с 1 декабря. Однако даже после снижения тариф на теплоcнабжение в Кекаве будет одним из самых высоких в стране.

С учетом того, что населению автоматически компенсируется 90% части тарифа, превышающей 150 евро за МВт/ч, и 50% части тарифа, превышающей 68 евро за МВт/ч, стоимость теплоэнергии для клиентов ООО Ķekavas nami составит 117,74 евро за МВт/ч.

Как сообщил председатель правления ООО Ķekavas nami Райво Лацис, до середины этого года природный газ поставлялся предприятием Latvijas gāze по цене, установленной в 2020 году. Однако к моменту истечения срока действия договора цены на энергоресурсы в мире значительно выросли. Теперь цены на бирже имеют тенденцию к снижению, что может отразиться и на счетах за коммунальные услуги.

Оборот Ķekavas nami в 2021 году составил 4,278 млн евро, убытки - 51 187 евро. Предприятие принадлежит самоуправлению Кекавского края.