Инфографика ⟩ VSAA в ноябре начинает выплату пособий в размере 30, 20 и 10 евро

Размер государственного пособия в месяц зависит от размера основной услуги. Если пенсия, компенсация или VSNP не превышает 300 евро в месяц, то шесть месяцев VSAA будет выплачивать 30 евро ежемесячно, если размер пенсии, вознаграждения или VSNP в пределах от 301 евро до 509 евро в месяц – 20 евро ежемесячно, а если в пределах от 510 евро до 603 евро в месяц - государственная поддержка составит 10 евро ежемесячно.

VSAA в ноябре начинает выплату пособий в размере 30, 20 и 10 евро Фото: Publicitātes foto

Право на государственное пособие в размере 30 евро в месяц независимо от размера предоставленной услуги есть у живущих в Латвии с 1 ноября 2022 года до 31 мая 2023 года, которые получают доплату к государственному семейному пособию за ребенка с инвалидностью. 30 евро в месяц получат также лица, которым в Латвии присвоен статус беженца или альтернативный статус и не выплачиваются такие государственные пособия как пенсии, VSPN, компенсации или доплаты к государственному семейному пособию за ребенка с инвалидностью.