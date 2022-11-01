Государственное агентство социального страхования (VSAA) в ноябре начинает выплачивать государственные пособия в размере 30, 20 или 10 евро для получателей пенсии, компенсации и пособий по государственному социальному обеспечению (VSNP), чтобы компенсировать подорожание энергоресурсов и связанных с ними услуг. С 1 ноября 2022 года по 31 мая 2023 года VSAA будет выплачивать государственное пособие вместе с ежемесячной услугой.
Инфографика ⟩ VSAA в ноябре начинает выплату пособий в размере 30, 20 и 10 евро
Размер государственного пособия в месяц зависит от размера основной услуги. Если пенсия, компенсация или VSNP не превышает 300 евро в месяц, то шесть месяцев VSAA будет выплачивать 30 евро ежемесячно, если размер пенсии, вознаграждения или VSNP в пределах от 301 евро до 509 евро в месяц – 20 евро ежемесячно, а если в пределах от 510 евро до 603 евро в месяц - государственная поддержка составит 10 евро ежемесячно.
Право на государственное пособие в размере 30 евро в месяц независимо от размера предоставленной услуги есть у живущих в Латвии с 1 ноября 2022 года до 31 мая 2023 года, которые получают доплату к государственному семейному пособию за ребенка с инвалидностью. 30 евро в месяц получат также лица, которым в Латвии присвоен статус беженца или альтернативный статус и не выплачиваются такие государственные пособия как пенсии, VSPN, компенсации или доплаты к государственному семейному пособию за ребенка с инвалидностью.
При определении размера государственного пособия учитывается назначенный или пересчитанный брутто-размер пенсии, компенсации или VSNP до сбора подоходного налога с населения и других удержаний. Если пенсия по старости назначена преждевременно, то при определении размера государственного пособия учитывается 50% от размера назначенной пенсии по старости. Если, например, пенсия назначается в середине месяца, то государственное пособие в размере 30, 20 или 10 евро выплачивается за этот месяц в полном размере.
Если лицо одновременно является получателем нескольких услуг (пенсии, компенсации или VSNP), то выплачивается только одно государственное пособие, и его размер будет установлен с учетом общей суммы услуг. Если лицо само получает пенсию, компенсацию или VSNP и одновременно также дополнительное пособие за ребенка (из-за смерти кормильца или за ребенка с инвалидностью), то VSAA будет выплачивать два государственных пособия (для самого лица и за ребенка). В свою очередь, если лицо получает за ребенка два пособия, то за ребенка будет выплачиваться одно государственное пособие в размере 30 евро.
Лицам, которым услуга, дающая право на получение государственного пособия, будет предоставлена до 31 мая 2023 года и государственное пособие до упомянутой даты не будет выплачено, государственное пособие выплатят в 30-дневный срок со дня принятия решения о предоставлении основной услуги.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!