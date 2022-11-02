Ни минуты покоя: Собчак снова обвинили в нарушении закона

Российская Федеральная антимонопольная служба вынесла предупреждение Собчак за рекламу алкоголя в интернете в нарушение законодательства. Как пишет "РИА Новости", в их распоряжении есть соответствующий документ. Сейчас это все, что известно о предупреждении журналистке.

Что происходит с Собчак?

27 октября глава Департамента государственной безопасности Литвы Дарюс Яунишкис подтвердил, что Ксения Собчак находится в Литве. "Она находится в Литве, и как гражданке Израиля, обладающей израильским паспортом, ей не нужна виза и она может приехать и остаться здесь на 90 дней", - подтвердил Яунишкис.

Ранее Собчак стала подозреваемой по делу о вымогательстве у корпорации "Ростех", но следователь МВД России отменил это постановление. Также Тверской суд Москвы арестовал на два месяца Кирилла Суханова - коммерческого директора телеведущей Ксении Собчак. Он обвиняется в вымогательстве 11 млн рублей (около 178,65 тыс. евро) у главы "Ростеха" Сергея Чемезова. По версии следствия, Суханов потребовал 11 миллионов рублей за отмену выхода негативного материала в Telegram-канале "Тушите свет". Суханову грозит до 15 лет лишения свободы.

В своем Telegram-канале "Кровавая барыня" Собчак прокомментировала его арест: "Наш коммерческий директор Кирилл Суханов арестован. Ему пытаются приписать вымогательство. У кого? Зачем? Какой еще "Ростех"? При чем тут, ради Бога, Чемезов? Не верю в это вообще и надеюсь, что сейчас во всем быстро разберутся и убедятся, что все это какая-то чушь. Если нет, то очевидно, что это облава на мою редакцию - последнюю свободную редакцию в России, которую надо было прижать. Надеюсь, это не так и все действительно недоразумение. Кирилл, мы любим тебя и не верим ни во что".

Все происходящее Ксения прокомментировала в своем Telegram-канале, сообщив: "Да, я в беде. Видимо, в большой беде".