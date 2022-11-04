В середине ноября откроется еще один магазин SPAR. Известно, в каком городе

Магазин будет находиться на улице Берзайнес.

На вопрос об инвестициях и конкретном времени открытия компания более подробных комментариев не предоставила.

В то же время председатель правления SPAR Latvija Андрис Вилцмейерс указал, что

до конца года SPAR Latvija надеется открыть еще два магазина в Латгале, в свою очередь дальнейшее развитие сети перенесено на начало будущего года.

На вопрос о нынешнем спросе Вилцмейерс указал, что, несмотря на то, что в первые недели в магазинах наблюдался большой наплыв клиентов, сейчас поток покупателей стабилизировался и спрос растет умеренно.

По его словам, сейчас SPAR Latvija работает над улучшением ассортимента, акционными предложениями и уровнем обслуживания клиентов.

В свою очередь на вопрос о привычках потребителей, председатель правления компании отметил, что покупатели обращают усиленное внимание на акционные предложения, а также тщательно оценивают, какие товары приобретать.

Галерея: Открытие магазина SPAR в Салдусе

В то же время Вилцмейстерс отметил, что внимание потребителей обращается на группы товаров с моментальным потреблением. Кроме того, удачно себя показали отдел выпечки SPAR Latvija и товары бренда сети магазинов.

"Интерес по-прежнему сохраняется высоким, однако о себе дают знать инфляция и высокие цены на энергоресурсы. Все стали чуть осторожнее в принятии решений. Однако нужно отметить, что это одновременно является и временем возможностей", - сказал президент правления компании.

Напомним, первый магазин SPAR в Латвии был открыт в Салдусе в первой половине августа, а второй - в конце августа в Лиепае.